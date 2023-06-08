Премьера уже в этом месяце: появился новый тизер мини-сериала Marvel «Секретное вторжение»

До премьеры «Секретного вторжения» осталось менее двух недель, поэтому студия Marvel начинает все чаще напоминать о надвигающемся релизе. Накануне в сети появился свежий тизер мини-сериала, в котором герой Сэмюэла Л. Джексон возвращается, чтобы остановить злобных инопланетян.

Впервые в истории франшизы Ник Фьюри (Джексон) станет главным героем. В шестисерийном шпионском триллере ему придется прервать свою космическую отлучку, чтобы предотвратить заговор скруллов-диверсантов под предводительством хитроумного Гравика (Кингсли Бен-Адир). Обладающие способностью перевоплощения гуманоиды недовольны своим местом в мире, поэтому они пытаются внедриться в правящие структуры, чтобы теневым образом управлять Землей. Узнав о масштабной проблеме, Фьюри решает остановить вторжение. Для этого бывший глава организации Щ.И.Т. обращается за помощью к старым друзьям в лице Талоса (Бен Мендельсон), чья сбитая с толку дочь Г’айа (Эмилия Кларк) оказалась между двух огней, и Марии Хилл (Коби Смолдерс). Последняя злится на Фьюри из-за того, что он покинул планету, не сообщив ей о своих планах. Важные роли в истории также играют Джеймс Роудс (Дон Чидл), Эверетт Росс (Мартин Фриман) и спецагент MI6 Соня Фолсуорт (Оливия Колман).

Шоураннером «Секретного вторжения» является Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»), а в остальной каст вошли Киллиан Скотт, Кармен Эджого, Чарлэйн Вудард, Дермот Малруни и Кристофер Макдональд. Из будущих проектов студии наибольшую взаимосвязь мини-сериал имеет с осенним блокбастером «Марвелы», где также фигурирует персонаж Джексона.

Дебютный эпизод «Секретного вторжения» выйдет на сервисе Disney+ 21 июня, а завершатся трансляции 26 июля.