Премьера российского фильма «Привет, мама!» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Организаторы кинофестиваля в Сан-Себастьяне опубликовали программа секции New Directors («Новые режиссеры»), посвященной первым и вторым режиссерским работам начинающих авторов.

Одним из участников конкурса стал российский дебютный фильм Или Малаховой «Привет, мама!». Картина посвящена 38-летней женщине Кире (Дарья Савельева). Героиня живет в одном доме со своей младшей сестрой и ее дочерью, и уже долгое время страдает из-за таинственного исчезновения своей матери. В ленте также снялись Аглая Тарасова, Анфиса Кафтанова, Григорий Чабан и другие актеры.

В секции New Directors также будет показан казахстанский фильм «Баурына салу» Асхата Кучинчерекова, повествующий о древней казахстанской традиции отдавать первенца на воспитание его бабушке и дедушке. Помимо них, за победу в конкурсе поборются девять проектов:

Achilles Фархада Деларама;

Bahadur The Brave Дивы Шах;

Beyond The Fog Дайчи Мурасе;

The Blue Star Хавьера Масипе;

Carefree Days Цзян Мина;

Last Shadow At First Light Николь Мидори Вудфорд;

The Other Son Хуана Себастьяна Кебрады;

Gamma Rays Генри Бернадет;

Mother, Couch! Никласа Ларссона.