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Киноафиша Новости Премьера российского фильма «Привет, мама!» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Премьера российского фильма «Привет, мама!» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне

27 июля 2023 15:42
Премьера российского фильма «Привет, мама!» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Главные роли в картине исполнили Дарья Савельева и Аглая Тарасова.

Организаторы кинофестиваля в Сан-Себастьяне опубликовали программа секции New Directors («Новые режиссеры»), посвященной первым и вторым режиссерским работам начинающих авторов.

Одним из участников конкурса стал российский дебютный фильм Или Малаховой «Привет, мама!». Картина посвящена 38-летней женщине Кире (Дарья Савельева). Героиня живет в одном доме со своей младшей сестрой и ее дочерью, и уже долгое время страдает из-за таинственного исчезновения своей матери. В ленте также снялись Аглая Тарасова, Анфиса Кафтанова, Григорий Чабан и другие актеры.

Премьера российского фильма «Привет, мама!» состоится на кинофестивале в Сан-СебастьянеВ секции New Directors также будет показан казахстанский фильм «Баурына салу» Асхата Кучинчерекова, повествующий о древней казахстанской традиции отдавать первенца на воспитание его бабушке и дедушке. Помимо них, за победу в конкурсе поборются девять проектов:

  • Achilles Фархада Деларама;
  • Bahadur The Brave Дивы Шах;
  • Beyond The Fog Дайчи Мурасе;
  • The Blue Star Хавьера Масипе;
  • Carefree Days Цзян Мина;
  • Last Shadow At First Light Николь Мидори Вудфорд;
  • The Other Son Хуана Себастьяна Кебрады;
  • Gamma Rays Генри Бернадет;
  • Mother, Couch! Никласа Ларссона.

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 22 по 30 сентября.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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