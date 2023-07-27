Премьера российского фильма «Привет, мама!» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Главные роли в картине исполнили Дарья Савельева и Аглая Тарасова.
Организаторы кинофестиваля в Сан-Себастьяне опубликовали программа секции New Directors («Новые режиссеры»), посвященной первым и вторым режиссерским работам начинающих авторов.
Одним из участников конкурса стал российский дебютный фильм Или Малаховой «Привет, мама!». Картина посвящена 38-летней женщине Кире (Дарья Савельева). Героиня живет в одном доме со своей младшей сестрой и ее дочерью, и уже долгое время страдает из-за таинственного исчезновения своей матери. В ленте также снялись Аглая Тарасова, Анфиса Кафтанова, Григорий Чабан и другие актеры.
В секции New Directors также будет показан казахстанский фильм «Баурына салу» Асхата Кучинчерекова, повествующий о древней казахстанской традиции отдавать первенца на воспитание его бабушке и дедушке. Помимо них, за победу в конкурсе поборются девять проектов:
- Achilles Фархада Деларама;
- Bahadur The Brave Дивы Шах;
- Beyond The Fog Дайчи Мурасе;
- The Blue Star Хавьера Масипе;
- Carefree Days Цзян Мина;
- Last Shadow At First Light Николь Мидори Вудфорд;
- The Other Son Хуана Себастьяна Кебрады;
- Gamma Rays Генри Бернадет;
- Mother, Couch! Никласа Ларссона.
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 22 по 30 сентября.