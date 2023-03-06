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Киноафиша Новости Преемники Эша Кетчума: вышел трейлер нового мультсериала «Покемон»

Преемники Эша Кетчума: вышел трейлер нового мультсериала «Покемон»

6 марта 2023 16:12
Преемники Эша Кетчума: вышел трейлер нового мультсериала «Покемон»

Продолжение знаменитого аниме с новыми главными героям стартует в середине апреля

The Pokémon Company выпустила трейлер нового сезона аниме-сериала «Покемон».

Еще в декабре прошлого года компания объявила о том, что в новом сезоне шоу претерпит серьезные перемены, поскольку его традиционные главные герои Эш Кетчум и Пикачу наконец завершат свое путешествие. Вместо них зрители увидят приключения совершенно новых героев, которым и посвящен опубликованный ролик.

Центральными действующими лицами нового сезона «Покемона» выступают три персонажа:

  • Девочка Лико с внушающим благоговение кулоном, которая говорит, что ничего не сможет найти, если не начнет искать сама.
  • Мальчик Рой с таинственным покеболом, мечтающий бросить вызов легендарным покемонам.
  • Специалист по покемонам Фриде со своим постоянным компаньоном капитаном Пикачу.

Трейлер также намекает, что Лико сопровождает травяной покемон Спригатито, а напарником Роя является огненный покемон Фуекоко. Закадровый голос сообщает, что новые герои стремятся достигнуть таких высот мастерства, которых никто до них не достигал. В конце ролика на экране появляется постер будущего сезона, на котором, помимо уже названных героев, можно увидеть водного покемона Кваксли и Чаризарда, верхом на котором сидит Фриде.

Премьера нового сезона мультсериала «Покемон» состоится в Японии 14 апреля, а последние серии о приключениях Эша и Пикачу выйдут 24 марта.

Фото: The Pokémon Company
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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