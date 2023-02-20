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Киноафиша Новости Предыстория Элли: вышел трейлер седьмой серии «Одних из нас»

Предыстория Элли: вышел трейлер седьмой серии «Одних из нас»

20 февраля 2023 15:30
Предыстория Элли: вышел трейлер седьмой серии «Одних из нас»

Новый эпизод станет экранизацией дополнения «Одни из нас: Оставшиеся позади».

Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер седьмой серии первого сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас», получившей название «Оставленные». В главных ролях — Белла Рэмзи («Игра престолов»), Педро Паскаль («Невыносимая тяжесть огромного таланта») и Сторм Рид («Эйфория»).

Сериал повествует о путешествии контрабандиста Джоэла Миллера (Паскаль) и девочки Элли Уильямс (Рэмзи) через разрушенные эпидемией зомби-вируса США. Шестая серия заканчивается на трагической ноте. Во время исследования Университета Колорадо пара наткнулась на группу бандитов. Во время завязавшейся потасовки Джоэл получил серьезное ножевое ранение.

По сюжету нового эпизода, Элли пытается выходить своего попутчика и найти для него лекарства. Вместе с тем она начинает вспоминать свое прошлое до встречи с Джоэлом. В новом ролике показано, что ранее Элли тренировалась в специальном обучающем центре, чтобы стать офицером организации, отвечающей за сохранение порядка в постапокалиптическом мире. Однажды ее навещает подруга Райли (Рид), которая также готовилась стать представителем закона, но сбежала из центра. Она уговаривает Элли пойти в заброшенный торговый центр. Сначала их вечер идет хорошо, но вскоре безобидная вечеринка оборачивается катастрофой.

Судя по всему, шестой эпизод станет экранизацией дополнения под названием «Одни из нас: Оставшиеся позади». Этот «загружаемый контент» (DLC) также целиком посвящен предыстории Элли и тому, как девушка впервые узнала о том, что обладает иммунитетом к зомби-вирусу. Создатели сериала наверняка обыграют этот знаковый для игры момент в будущей серии.

Режиссером седьмого эпизода выступила Лиза Джонсон, ранее работавшая над такими популярными шоу, как «Барри», «Сексуальная жизнь студенток» и «Чем мы заняты в тени».

Премьера седьмой серии «Одних из нас» состоится 26 февраля.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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