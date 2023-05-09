Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года
Сегодня крайний день майских праздников. Надеемся, что вы провели их с пользой или хотя бы в удовольствие для себя. А если вы немного грустите и мечтаете продлить свой отдых еще ненадолго, предлагаем вам окунуться волшебный мир кино. Киноафиша специально для вас подготовила список фильмов, которые будут транслироваться на федеральных каналах 9 мая 2023 года. Хорошего вам дня!
Первый. Программа передач на 9 мая
05:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал
09:50 Новости
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
10:40 Новости (с субтитрами)
11:30 Диверсант. Крым. 1-я - 4-я серии
15:00 Новости (с субтитрами)
15:20 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии
19:25 «1941. Крылья над Берлином»
21:00 Время
22:00 «В бой идут одни «старики». Легендарное кино в цвете
23:30 Белорусский вокзал
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100
04:57 Перерыв в вещании
Россия 8. Программа передач на 9 мая
04:20 Через прицел
08:00 «День Победы». Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
10:40 Вести
12:05 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
13:45 Т-34
17:00 Вести
17:45 «Песни от всей души» в День Победы
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 «Песни от всей души» в День Победы
20:00 Вести
21:05 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
21:20 Вести
22:10 Катюша
23:00 Катюша
23:50 Первый Оскар
01:50 Прыжок Богомола
04:57 Перерыв в вещании
Матч!. Программа передач на 9 мая
04:00 Хоккей. Международный турнир. Трансляция из Казахстана. Россия - Белоруссия
06:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Катара
10:05 Страна героев. Николай Королёв
10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана
11:30 Омсбон. История одной жизни
11:55 Хоккей. Лига Ставок. Большой тур Сборной. Прямая трансляция из Красноярска. Россия - Белоруссия
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция. «Чеховские медведи» (Московская область) - «СГАУ-Саратов»
16:30 Специальный репортаж. Бессмертный футбол
16:50 Новости
16:55 Все на Матч!
17:30 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. Финал. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе фашизма. Минута молчания
19:05 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. Финал. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»
20:00 Внуки Победы
20:50 Новости
20:55
Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)
00:00 Все на Матч!
00:55 Художественная гимнастика. Гала-концерт
01:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Трансляция из Анапы
02:55 Новости
03:00 География спорта. Воронеж
03:25 Американский футбол. Чемпионат России. «Патриоты» (Москва) - «Грифоны» (Санкт-Петербург
НТВ-Петербург. Программа передач на 9 мая
04:25 Двадцать восемь панфиловцев
06:00 Дед Морозов. Оружие возмездия
08:00 Сегодня
08:15 Дед Морозов. Оружие возмездия
09:45 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
10:40 Сегодня
11:00 Нюрнберг
13:00 Топор
14:35 Топор. 1943
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге
16:30 Топор. 1943
16:50 Топор. 1944
18:20 В августе 44-го...
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Сегодня
19:35 В августе 44-го...
20:50 Топор 1945. Кенигсберг
22:40 Дина и доберман
02:00 У ангела ангина
03:30 Семь пар нечистых
04:45 Москва. Центральный округ. Маленький свидетель
ТВ-центр. Программа передач на 9 мая
04:40 Война в кадре и за кадром
05:25 Война после Победы
06:10 Любовь войне назло
06:50 Звезда
08:25 Над Тиссой
09:50 События
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11:00 А зори здесь тихие...
12:30 А зори здесь тихие...
14:00 Большое кино
14:30 События
14:45 Актёрские драмы. Они сражались за Родину
15:25 Спутники
16:15 Спутники
17:00 Спутники
17:45 Спутники
18:55 Светлой Памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Спутники
19:40 Спутники
20:15 Спутники
20:55 Спутники
22:00 События
22:15 Хорошие песни
23:30 Государственный преступник
01:00 Над Тиссой
02:20 Мы пели под пулями...
03:05 Дела житейские
03:45 Дела житейские
04:25 Дела житейские
Культура. Программа передач на 9 мая
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «И все-таки мы победили!». Киноконцерт
06:55 Библейский сюжет. Станислав Ростоцкий «...А зори здесь тихие»
07:25 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт
08:05 Берлинская операция. 1945
08:50 В 6 часов вечера после войны
10:15 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
10:30 Ночь коротка
11:20 Библейский сюжет. Виктор Розов. «Летят журавли»
11:45 Парень из нашего города
13:10 «Звезда Лидии Смирновой». Рассказывает Александра Урсуляк
13:25 Три минуты тишины
13:30 Утомленные солнцем-2
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 В 6 часов вечера после войны
20:25 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская
20:45 Берлинская операция. 1945
21:30 Дмитрий Хворостовский. Военные песни. Концерт в Государственном Кремлевском дворце
22:25 Три минуты тишины
22:30 Я родом из детства
00:05 Цвет жизни. Начало
00:50 Страна птиц. Соловьиный рай
01:35 Искатели. В поисках «Неизвестной»
02:20 «Мистер Пронька». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 9 мая
04:55 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:30 Мультфильмы
08:10 Африка
09:20 Туман. 1-я - 4-я серии
13:05 Закрытый уровень. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
16:55 Рядовой Чээрин
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Подольские курсанты
22:00 Калашников
00:05 Африка
01:10 Рубеж
03:00 Небо измеряется милями
04:25 Мультфильмы
РЕН ТВ. Программа передач на 9 мая
05:00 Самые шокирующие гипотезы
05:25 Иван Царевич и Серый Волк
06:45 Иван Царевич и Серый Волк-2
08:15 Иван Царевич и Серый волк-3
08:30 Новости
08:45 Иван Царевич и Серый волк-3
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
10:40 Три богатыря и Шамаханская царица
12:10 Три богатыря на дальних берегах
12:30 Новости
12:45 Три богатыря на дальних берегах
13:55 Три богатыря: Ход конем
15:20 Три богатыря и Морской царь
16:55 Три богатыря и принцесса Египта
18:20 Три богатыря и наследница престола
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» Минута молчания
19:00 Три богатыря и наследница престола
20:10 Конь Юлий и большие скачки
21:40 Три богатыря и Конь на троне
23:30 Иван Царевич и Серый Волк-4
01:15Алеша Попович и Тугарин Змей
02:35 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
03:35 Илья Муромец и Соловей-Разбойник
ТНТ. Программа передач на 9 мая
04:30 «Студия «Союз». Дайджест. 125-я серия
05:15 Открытый микрофон. Дайджест. 134-я серия
06:00 Открытый микрофон. Дайджест. 135-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
07:00 СашаТаня. 196-я серия
07:30 СашаТаня. 197-я серия
08:00 СашаТаня. 198-я серия
08:30 СашаТаня. 199-я серия
09:00 СашаТаня. 200-я серия
09:30 СашаТаня. 201-я серия
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
10:45 Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата
11:00 Нюрнберг
13:00 Ольга. Сезон 5. 74-я серия
13:30 Ольга. Сезон 5. 75-я серия
14:00 Ольга. Сезон 5. 76-я серия
14:30 Ольга. Сезон 5. 77-я серия
15:00 Ольга. Сезон 5. 78-я серия
15:30 Ольга. Сезон 5. 79-я серия
16:00 Ольга. Сезон 5. 80-я серия
16:30 Ольга. Сезон 5. 81-я серия
17:00 Ольга. Сезон 5. 82-я серия
17:30 Ольга. Сезон 5. 83-я серия
18:00 Ольга. Сезон 5. 84-я серия
18:30 Ольга. Сезон 5. 85-я серия
18:50 Светлой памяти павших. Минута молчания
19:00 Ольга. Сезон 5. 86-я серия
19:30 Ольга. Сезон 5. 87-я серия
20:00 Ольга. Сезон 5. 88-я серия
20:30 Ольга. Сезон 5. 89-я серия
21:00 Девятаев
23:10 Батя
01:00 Патриот. 1-я серия
01:25 Патриот. 2-я серия
01:45 Патриот. 3-я серия
02:10 Патриот. 4-я серия
02:30 Патриот. 5-я серия
02:55 Патриот. 6-я серия
03:15 Патриот. 7-я серия
03:40 Патриот. 8-я серия
04:00 Патриот. 9-я серия
04:25 Патриот. 10-я серия
04:45 Патриот. 11-я серия
Домашний. Программа передач на 9 мая
04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Вторая жизнь». «В чужой шкуре»
05:40 6 кадров
06:00 Опасный круиз
06:30 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии
07:35 Любовь земная
09:30 Судьба. 1-я и 2-я серии
12:45 Кем мы не станем. 1-я и 2-я серии
14:45 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
22:40 Танцуй, танцуй
01:30 Свидание с войной. 1-я серия - «Сестрички!». 2-я серия - «Любовь в оккупации». 3-я серия - «Спасайся кто может». 4-я серия - «Они тоже сражались за родину»
04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Двойник». «Семейная реликвия»