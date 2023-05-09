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Киноафиша Новости Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года

9 мая 2023 00:00
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года

Сегодня крайний день майских праздников. Надеемся, что вы провели их с пользой или хотя бы в удовольствие для себя. А если вы немного грустите и мечтаете продлить свой отдых еще ненадолго, предлагаем вам окунуться волшебный мир кино. Киноафиша специально для вас подготовила список фильмов, которые будут транслироваться на федеральных каналах 9 мая 2023 года. Хорошего вам дня!

Первый. Программа передач на 9 мая

05:00 Новости

05:10 «День Победы». Праздничный канал

09:50 Новости

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

10:40 Новости (с субтитрами)

11:30 Диверсант. Крым. 1-я - 4-я серии

15:00 Новости (с субтитрами)

15:20 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:25 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Диверсант. Идеальный штурм. 1-я - 4-я серии

19:25 «1941. Крылья над Берлином»

21:00 Время

22:00 «В бой идут одни «старики». Легендарное кино в цвете

23:30 Белорусский вокзал

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100

04:57 Перерыв в вещании

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года
В бой идут старики

Россия 8. Программа передач на 9 мая

04:20 Через прицел

08:00 «День Победы». Праздничный канал

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы

10:40 Вести

12:05 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы

13:45 Т-34

17:00 Вести

17:45 «Песни от всей души» в День Победы

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 «Песни от всей души» в День Победы

20:00 Вести

21:05 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

21:20 Вести

22:10 Катюша

23:00 Катюша

23:50 Первый Оскар

01:50 Прыжок Богомола

04:57 Перерыв в вещании

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года
Т-34

Матч!. Программа передач на 9 мая

04:00 Хоккей. Международный турнир. Трансляция из Казахстана. Россия - Белоруссия

06:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Катара

10:05 Страна героев. Николай Королёв

10:25 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Узбекистана

11:30 Омсбон. История одной жизни

11:55 Хоккей. Лига Ставок. Большой тур Сборной. Прямая трансляция из Красноярска. Россия - Белоруссия

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция. «Чеховские медведи» (Московская область) - «СГАУ-Саратов»

16:30 Специальный репортаж. Бессмертный футбол

16:50 Новости

16:55 Все на Матч!

17:30 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. Финал. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»

18:55 Светлой памяти павших в борьбе фашизма. Минута молчания

19:05 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. Финал. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»

20:00 Внуки Победы

20:50 Новости

20:55

Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)

00:00 Все на Матч!

00:55 Художественная гимнастика. Гала-концерт

01:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Трансляция из Анапы

02:55 Новости

03:00 География спорта. Воронеж

03:25 Американский футбол. Чемпионат России. «Патриоты» (Москва) - «Грифоны» (Санкт-Петербург

НТВ-Петербург. Программа передач на 9 мая

04:25 Двадцать восемь панфиловцев

06:00 Дед Морозов. Оружие возмездия

08:00 Сегодня

08:15 Дед Морозов. Оружие возмездия

09:45 Сегодня

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

10:40 Сегодня

11:00 Нюрнберг

13:00 Топор

14:35 Топор. 1943

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге

16:30 Топор. 1943

16:50 Топор. 1944

18:20 В августе 44-го...

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Сегодня

19:35 В августе 44-го...

20:50 Топор 1945. Кенигсберг

22:40 Дина и доберман

02:00 У ангела ангина

03:30 Семь пар нечистых

04:45 Москва. Центральный округ. Маленький свидетель

ТВ-центр. Программа передач на 9 мая

04:40 Война в кадре и за кадром

05:25 Война после Победы

06:10 Любовь войне назло

06:50 Звезда

08:25 Над Тиссой

09:50 События

10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

11:00 А зори здесь тихие...

12:30 А зори здесь тихие...

14:00 Большое кино

14:30 События

14:45 Актёрские драмы. Они сражались за Родину

15:25 Спутники

16:15 Спутники

17:00 Спутники

17:45 Спутники

18:55 Светлой Памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Спутники

19:40 Спутники

20:15 Спутники

20:55 Спутники

22:00 События

22:15 Хорошие песни

23:30 Государственный преступник

01:00 Над Тиссой

02:20 Мы пели под пулями...

03:05 Дела житейские

03:45 Дела житейские

04:25 Дела житейские

Культура. Программа передач на 9 мая

03:00 Перерыв в вещании

06:30 «И все-таки мы победили!». Киноконцерт

06:55 Библейский сюжет. Станислав Ростоцкий «...А зори здесь тихие»

07:25 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт

08:05 Берлинская операция. 1945

08:50 В 6 часов вечера после войны

10:15 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская

10:30 Ночь коротка

11:20 Библейский сюжет. Виктор Розов. «Летят журавли»

11:45 Парень из нашего города

13:10 «Звезда Лидии Смирновой». Рассказывает Александра Урсуляк

13:25 Три минуты тишины

13:30 Утомленные солнцем-2

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 В 6 часов вечера после войны

20:25 «Звезда Марины Ладыниной». Рассказывает Валерия Ланская

20:45 Берлинская операция. 1945

21:30 Дмитрий Хворостовский. Военные песни. Концерт в Государственном Кремлевском дворце

22:25 Три минуты тишины

22:30 Я родом из детства

00:05 Цвет жизни. Начало

00:50 Страна птиц. Соловьиный рай

01:35 Искатели. В поисках «Неизвестной»

02:20 «Мистер Пронька». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 9 мая

04:55 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:30 Мультфильмы

08:10 Африка

09:20 Туман. 1-я - 4-я серии

13:05 Закрытый уровень. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

16:55 Рядовой Чээрин

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Подольские курсанты

22:00 Калашников

00:05 Африка

01:10 Рубеж

03:00 Небо измеряется милями

04:25 Мультфильмы

РЕН ТВ. Программа передач на 9 мая

05:00 Самые шокирующие гипотезы

05:25 Иван Царевич и Серый Волк

06:45 Иван Царевич и Серый Волк-2

08:15 Иван Царевич и Серый волк-3

08:30 Новости

08:45 Иван Царевич и Серый волк-3

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы

10:40 Три богатыря и Шамаханская царица

12:10 Три богатыря на дальних берегах

12:30 Новости

12:45 Три богатыря на дальних берегах

13:55 Три богатыря: Ход конем

15:20 Три богатыря и Морской царь

16:55 Три богатыря и принцесса Египта

18:20 Три богатыря и наследница престола

18:55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» Минута молчания

19:00 Три богатыря и наследница престола

20:10 Конь Юлий и большие скачки

21:40 Три богатыря и Конь на троне

23:30 Иван Царевич и Серый Волк-4

01:15Алеша Попович и Тугарин Змей

02:35 Добрыня Никитич и Змей Горыныч

03:35 Илья Муромец и Соловей-Разбойник

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года
Три богатыря на дальних берегах

ТНТ. Программа передач на 9 мая

04:30 «Студия «Союз». Дайджест. 125-я серия

05:15 Открытый микрофон. Дайджест. 134-я серия

06:00 Открытый микрофон. Дайджест. 135-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

07:00 СашаТаня. 196-я серия

07:30 СашаТаня. 197-я серия

08:00 СашаТаня. 198-я серия

08:30 СашаТаня. 199-я серия

09:00 СашаТаня. 200-я серия

09:30 СашаТаня. 201-я серия

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы

10:45 Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата

11:00 Нюрнберг

13:00 Ольга. Сезон 5. 74-я серия

13:30 Ольга. Сезон 5. 75-я серия

14:00 Ольга. Сезон 5. 76-я серия

14:30 Ольга. Сезон 5. 77-я серия

15:00 Ольга. Сезон 5. 78-я серия

15:30 Ольга. Сезон 5. 79-я серия

16:00 Ольга. Сезон 5. 80-я серия

16:30 Ольга. Сезон 5. 81-я серия

17:00 Ольга. Сезон 5. 82-я серия

17:30 Ольга. Сезон 5. 83-я серия

18:00 Ольга. Сезон 5. 84-я серия

18:30 Ольга. Сезон 5. 85-я серия

18:50 Светлой памяти павших. Минута молчания

19:00 Ольга. Сезон 5. 86-я серия

19:30 Ольга. Сезон 5. 87-я серия

20:00 Ольга. Сезон 5. 88-я серия

20:30 Ольга. Сезон 5. 89-я серия

21:00 Девятаев

23:10 Батя

01:00 Патриот. 1-я серия

01:25 Патриот. 2-я серия

01:45 Патриот. 3-я серия

02:10 Патриот. 4-я серия

02:30 Патриот. 5-я серия

02:55 Патриот. 6-я серия

03:15 Патриот. 7-я серия

03:40 Патриот. 8-я серия

04:00 Патриот. 9-я серия

04:25 Патриот. 10-я серия

04:45 Патриот. 11-я серия

Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года
Батя

Домашний. Программа передач на 9 мая

04:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Вторая жизнь». «В чужой шкуре»

05:40 6 кадров

06:00 Опасный круиз

06:30 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии

07:35 Любовь земная

09:30 Судьба. 1-я и 2-я серии

12:45 Кем мы не станем. 1-я и 2-я серии

14:45 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19:00 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

22:40 Танцуй, танцуй

01:30 Свидание с войной. 1-я серия - «Сестрички!». 2-я серия - «Любовь в оккупации». 3-я серия - «Спасайся кто может». 4-я серия - «Они тоже сражались за родину»

04:40 Знать будущее. Жизнь после Ванги. «Двойник». «Семейная реликвия»

Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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