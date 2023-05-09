Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2023 года

Сегодня крайний день майских праздников. Надеемся, что вы провели их с пользой или хотя бы в удовольствие для себя. А если вы немного грустите и мечтаете продлить свой отдых еще ненадолго, предлагаем вам окунуться волшебный мир кино. Киноафиша специально для вас подготовила список фильмов, которые будут транслироваться на федеральных каналах 9 мая 2023 года. Хорошего вам дня!