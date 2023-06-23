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Киноафиша Новости Правительство РФ может разблокировать некоторые нелегальные онлайн-кинотеатры

Правительство РФ может разблокировать некоторые нелегальные онлайн-кинотеатры

23 июня 2023 13:01
Правительство РФ может разблокировать некоторые нелегальные онлайн-кинотеатры

Для снятия ограничений пиратским сервисам необходимо будет выполнить ряд условий.

По информации РБК, Минцифры рассматривает возможность разблокировать доступ к части нелегальных онлайн-кинотеатров. Для снятия ограничений пиратским ресурсам необходимо будет выполнить три условия:

  • в каталоге сервиса не должно содержаться фильмов и сериалов, доступных к просмотру на легальных интернет-платформах;
  • в нем также не должно быть фильмов, которые находятся в официальном российском прокате;
  • сервис не должен нарушать российские законы, в том числе закон об экстремизме и закон о пропаганде ЛГБТ.

Представители Минцифры подчеркнули, что эти меры лишь находятся на обсуждении. В данный момент специалисты ведомства изучают ситуацию в индустрии.

Ранее различные правительственные структуры России не раз обсуждали возможность снятия запрета на показ пиратского контента и внесения западных картин в перечень параллельного импорта. Однако Минкульт воспротивился этим инициативам и даже объявил о том, что создаст законопроект, призванный запретить показы лент без прокатных удостоверений. Минпромторг также выступил против легализации пиратского контента.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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