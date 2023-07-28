«Праведные Джемстоуны» официально продлены на четвертый сезон

Знаменитое семейство телепроповедников не планирует прощаться со своей аудиторией. Кабельный канал HBO официально продлил комедийный сериал «Праведные Джемстоуны» на четвертый сезон. Анонс приурочен к надвигающемуся двухсерийному финалу третьей телеглавы, который попадет в эфир уже 30 июля. В среднем проект собирает еженедельно у малых экранов солидные 4,9 млн телезрителей.

В многосерийной сатире рассказывается о семье влиятельных телевизионных евангелистов Джемстоунов, достигших невероятного успеха далеко не из-за своей пресловутой набожности. Все вместе они колесят по миру и несут слово божье, однако за маской благородности скрывается самая настоящая жажда наживы. Более того, они совершенно не разделяют религиозные убеждения, которые сами же проталкивают в массы и еще герои ведут борьбу за право подменить своего пожилого отца на должности главы телевизионной империи.

Создателем и исполнителем одной из ведущих ролей выступает комик Дэнни МакБрайд. Вместе с ним в команду исполнительных продюсеров входят Джоди Хилл и Дэвид Гордон Грин — все трое также выступают режиссерами отдельных эпизодов. Наряду с МакБрайдом в основной каст входят Джон Гудман, Адам Дивайн, Кэссиди Фриман, Уолтон Гоггинс, Эди Паттерсон, Джессика Лоу, Эрик Андре, Дженнифер Неттлз, Тони Кавалеро, Тим Балц, Скайлер Гизондо и другие.