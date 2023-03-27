Появился тизер третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Онлайн-кинотеатр Premier представил дебютный тизер третьего сезона многосерийного ностальгического драмеди «Мир! Дружба! Жвачка!». Также стало известно, что премьера новых серий состоится в мае этого года.

События продолжения развернутся в Туле в 1996 году на фоне президентских выборов Бориса Ельцина на второй срок — то есть через пару лет после событий второго сезона. Санька (Егор Губарев), Илюша (Федор Рощин), Женя (Валентина Ляпина) и Вовка (Егор Абрамов) будут готовиться ко вступлению во взрослую жизнь. Вчерашние подростки оканчивают школу и полны решимости бросить дерзкий вызов судьбе. Исходя из представленного ролика, главных героев ожидают бурные вечеринки, опасные попытки легкого заработка и разнообразные бандитские разборки.

К знакомым ролям вернутся также Юрий Борисов, Артур Бесчастный, Ксения Каталымова, Полина Гухман, Степан Девонин, Лариса Удовиченко и Никита Павленко. В числе новичков актерского состава заявлены Виктор Сухоруков, Евгений Ткачук, Александра Хромова, Федор Федотов, Варвара Шмыкова и Юрий Кузнецов. Режиссером выступил Антон Федоров. Съемки третьего сезона завершились в октябре 2022 года.