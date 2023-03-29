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Киноафиша Новости Появился первый трейлер фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»

Появился первый трейлер фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»

29 марта 2023 16:40
Появился первый трейлер фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»

Судя по ролику, многочисленным героям предстоит стать свидетелями прибытия инопланетян.

Кинокомпания Focus Features выпустила первый трейлер новой картины Уэса Андерсона «Город астероидов» — одиннадцатого полнометражного проекта создателя «Королевства полной луны» и «Семейки Тененбаум». В представленном ролике показали традиционно звездный для Андерсона актерский состав и эффектную ретро-стилизацию, совмещенную с узнаваемой кукольной атмосферой культового режиссера.

Действие фильма развернется середине в 1950-х годах. В центре сюжета окажется группа школьников и их родителей, оказавшихся на съезде молодых астрономов и космических кадетов, проходящем в вымышленном городке, расположенном в пустыне. Персонажи станут свидетелями исключительного события, способного навсегда изменить ход человеческой истории.

В многочисленный актерский состав вошли Скарлетт Йоханссон, Джейсон Шварцман, Том Хэнкс, Марго Робби, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Хонг Чау, Уиллем Дефо, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Майя Хоук, Руперт Френд, София Лиллис, Мэтт Диллон, Лив Шрайбер, Джеффри Райт, Тони Револори, Хоуп Дэвис, Фишер Стивенс, Сеу Жоржи, Стив Карелл, Джефф Голдблюм и другие.

Ожидается, что мировая премьера «Города астероидов» пройдет в мае на 76-м Каннском кинофестивале, а кинотеатральный релиз состоится 16 июня.

Фото: Focus Features
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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