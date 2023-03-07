Появился новый трейлер российского фильма «Вызов», съемки которого проходили в космосе

Прокатная компания «Централ Партнершип» представила свежий трейлер российской приключенческой драмы с Юлией Пересильд «Вызов», съемки которой проходили в настоящем космосе. В отличие от первого ролика, выпущенного в конце прошлого года, в новом трейлере обрисован сюжет и показано еще больше кадров с МКС.

В центре сюжета — торакальный хирург Женя (Пересильд). Перед главной героиней ставят задачу особой сложности. За один месяц ей необходимо подготовиться к космическому полету и отправиться на международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь умирающего космонавта. В атмосфере невесомости Жене нужно провести сложнейшую хирургическую операцию на сердце, иначе человек не сможет пережить нагрузку при входе в атмосферу. Чтобы все получилось, Женя должна будет преодолеть свою неуверенность и страхи.

Режиссером выступил Клим Шипенко («Холоп», «Текст», «Салют-7»), включивший в ленту приблизительно 40 минут хронометража, снятого за пределами Земли. В остальной актерский состав вошли Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин и Александр Балуев.

«Вызов» выйдет в прокат 20 апреля.