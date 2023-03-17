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Киноафиша Новости Появился дублированный трейлер боевика «Черный лотос» с Фрэнком Грилло

Появился дублированный трейлер боевика «Черный лотос» с Фрэнком Грилло

17 марта 2023 16:47
Появился дублированный трейлер боевика «Черный лотос» с Фрэнком Грилло

В фильме также сыграл чемпион мира по кикбоксингу Рико Верховен.

В сети появился дублированный трейлер остросюжетного криминального экшена «Черный лотос». Ведущие роли в картине сыграли Фрэнк Грилло («День курка») и одиннадцатикратный чемпион мира по кикбоксингу Рико Верховен.

В центре сюжета окажется офицер спецназа Маттео Доннер (Верховен). Главный герой пытается справиться с чувством вины после смерти своего напарника и по совместительству лучшего друга, погибшего в ходе выполнения совместного задания. После длительного скитания по миру протагонист возвращается в Амстердам, где его невольно вовлекают в ожесточенную войну городских банд. Во время прогулки с маленькой дочкой покойного товарища на Доннера нападают неизвестные. Им удается похитить ребенка. Теперь перед военным одна единственная цель — спасти похищенную девочку. Ключевой фигурой в этой истории является загадочный криминальный авторитет Сабан (Грилло), жаждущий заполучит 15 миллионов евро.

Режиссером выступил Тодор Чапканов («Неоспоримый 4»), сценарий написал Тэд Дэггерхарт («Неудержимые 4»). В остальной актерский состав вошли Мари Домпнье, Петер Францен, Пиппи Кэйси, Рона-Ли Шимон, Магнус Самуэльсон, Кевин Янссенс, Христо Петков и Роланд Меллер.

Российская премьера намечена на 13 апреля. Прокатчик — Global Film.

Фото: Capstone Film Group
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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