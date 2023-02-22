Появился дублированный трейлер франко-бельгийского семейного фильма «Король львенок»

В сети появился дублированный трейлер франко-бельгийской семейной ленты «Король-львенок», которая представляет собой трогательную историю дружбы животного и двух подростков. Прокатная компания «Экспонента» выпустит фильм в российские кинотеатры 1 июня.

По сюжету, львенок по кличке Кинг сбегает при перевозке прямо в аэропорту. Животное оказывается в новой среде и случайным образом забредает в дом двух школьников — 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. После пропажи Кинга власти сразу же оповещают общественность о случившемся и начинают масштабные поиски, чтобы вернуть львенка в клетку. У брата и сестры на данную ситуацию совершенно иной взгляд — они решают отвезти короля-львенка обратно в Африку. Сбежав из дома, дети объединятся со своим веселым дедушкой. Вместе они отправляются в удивительное путешествие.

В актерский состав картины вошли Жерар Дармон, Лу Ламбрехт, Лео Лорлеак, Тибо де Монталембер, Клементин Баэр, Мариус Бливе, Арту, Лоран Бато, Ванесса Дэвид и Мари-Сона Конде. Режиссером выступил Давид Моро («Одни», «Притворись моим парнем»). В основу сюжета легла идея Жана-Батиста Андреа, а над сценарием вместе с постановщиком работали Гаэль Мальри, Зои Брюно, Мария Пурше и Софи Глаас.