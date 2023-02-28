Появился дублированный трейлер «Джона Уика 4»

В этом месяце стало известно, что «Джон Уик 4» выйдет в российских кинотеатрах, а теперь отечественная прокатная компания «Атмосфера Кино» выпустила дублированный трейлер боевика. Легально увидеть новые приключения героя Киану Ривза можно будет с 23 марта.

Действие четвертой части развернется вскоре после сбытый триквела, когда в результате предательства Уинстона (Иэн МакШейн) главный герой получил ранение в отеле «Континенталь». Снова перехитрив смерть, Джон Уик (Ривз) находит способ победить Правление кланов и наконец стать свободным человеком. Но прежде чем получить желанное спокойствие, ему нужно будет встретиться с новым могущественным врагом и его влиятельными соратниками, способными даже близких друзей превратить в предателей.

«Джон Уик 4» станет самым длительным фильмом в рамках франшизы — хронометраж составит 169 минут. Столь внушительная продолжительность обусловлена увеличением масштаба и количества персонажей. Режиссером выступил Чад Стахелски, снявший все предыдущие части. В звездный актерский состав вошли также Билл Скарсгард, Донни Йен, Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Шамир Андерсон, Рина Саваяма, Скотт Эдкинс, Марко Зарор, Клэнси Браун и Хироюки Санада.