Появились первые кадры из нового фильма Паоло Соррентино о Неаполе

Главный итальянский режиссер современности Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость», «Рука бога») работает над своим очередным фильмом, который станет его десятым полнометражным проектом. Deadline представил первые кадры со съемочной площадки пока безымянной картины.

Действие развернется в Неаполе, который является родным городом Соррентино. В центре сюжета окажется девушка по имени Парфенопа. Согласно античному мифу, так звали одну из сирен, которая своей сладкой песней пыталась завлечь странствующего Одиссея. Она совершила самоубийство у берегов современного Неаполя, подарив городу его исконное наименование Партенопа. Однако Соррентино отмечает, что главная героиня его фильма никак не связана с мифологией.

В картине будет показана жизнь Парфенопы с момента ее рождения в 1950 году до наших дней. Ее спутниками на жизненном пути будет ряд других действующих лиц. Одним из персонажей будет сам Неаполь, способный как очаровывать, так и причинять вред.

В актерском составе задействованы Гари Олдман, Селеста Делла Порта, Сильвия Дегранди, Изабелла Феррари, Лоренцо Глейзес, Пеппе Ланцетта, Сильвио Орландо, Луиза Раньери, Стефания Сандрелли, Альфонсо Сантагата, Нелло Маския и Бьяджо Иццо.

Съемки проходят в Неаполе и на основе Капри.