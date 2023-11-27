Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появились первые кадры из нового фильма Паоло Соррентино о Неаполе

Появились первые кадры из нового фильма Паоло Соррентино о Неаполе

27 ноября 2023 12:09
Появились первые кадры из нового фильма Паоло Соррентино о Неаполе

Картина пока не получила официального названия.

Главный итальянский режиссер современности Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость», «Рука бога») работает над своим очередным фильмом, который станет его десятым полнометражным проектом. Deadline представил первые кадры со съемочной площадки пока безымянной картины.

Появились первые кадры из нового фильма Паоло Соррентино о Неаполе

Появились первые кадры из нового фильма Паоло Соррентино о Неаполе

Действие развернется в Неаполе, который является родным городом Соррентино. В центре сюжета окажется девушка по имени Парфенопа. Согласно античному мифу, так звали одну из сирен, которая своей сладкой песней пыталась завлечь странствующего Одиссея. Она совершила самоубийство у берегов современного Неаполя, подарив городу его исконное наименование Партенопа. Однако Соррентино отмечает, что главная героиня его фильма никак не связана с мифологией.

Появились первые кадры из нового фильма Паоло Соррентино о Неаполе

Появились первые кадры из нового фильма Паоло Соррентино о Неаполе

В картине будет показана жизнь Парфенопы с момента ее рождения в 1950 году до наших дней. Ее спутниками на жизненном пути будет ряд других действующих лиц. Одним из персонажей будет сам Неаполь, способный как очаровывать, так и причинять вред.

В актерском составе задействованы Гари Олдман, Селеста Делла Порта, Сильвия Дегранди, Изабелла Феррари, Лоренцо Глейзес, Пеппе Ланцетта, Сильвио Орландо, Луиза Раньери, Стефания Сандрелли, Альфонсо Сантагата, Нелло Маския и Бьяджо Иццо.

Съемки проходят в Неаполе и на основе Капри.

Фото: Deadline
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира Читать далее 24 ноября 2023
Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн» Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн» Читать далее 27 ноября 2023
Конь Юлий знакомится с динозаврами в трейлере мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» Конь Юлий знакомится с динозаврами в трейлере мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» Читать далее 23 ноября 2023
Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей Читать далее 27 ноября 2023
От бандита до агента национальной безопасности: 5 лучших ролей Михаила Пореченкова  От бандита до агента национальной безопасности: 5 лучших ролей Михаила Пореченкова Читать далее 23 ноября 2023
Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году Читать далее 26 ноября 2023
Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь» Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь» Читать далее 23 ноября 2023
Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец» Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец» Читать далее 24 ноября 2023
Девушки рулят автобизнесом и мужиками в трейлере второго сезона сериала «Сестры» Девушки рулят автобизнесом и мужиками в трейлере второго сезона сериала «Сестры» Читать далее 23 ноября 2023
Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья» Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья» Читать далее 24 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше