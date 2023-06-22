Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Журнал Vanity Fair поделился порцией эксклюзивных кадров из сатирической драмы «Дурные деньги» — экранизации книги Бена Мезрича «Антисоциальная сеть». В основу первоисточника легла относительно недавняя нашумевшая история энтузиастов с Reddit, сумевших встряхнуть Уолл-стрит. Инвесторы из народа дали толчок настоящей финансовой революции. Благодаря их действиям произошел мощный скачок рыночной стоимости сети игровых магазинов GameStop. Все это привело к колоссальным потерям биржевиков.

Режиссером фильма выступил создатель «Тони против всех» и «Круэллы» Крэйг Гиллеспи. По его словам, в картине много персонажей, поэтому каждые несколько дней на площадку приходил новый известный актер, и весь фокус переключался на него:

«Это было крайне необычно. Чаще всего на съемках ты вливаешься в ритм вместе со всем кастом, но в данном случае примерно каждые три дня к нам присоединялся новый исполнитель. Во многом это было весело, но одновременно и напряженно, потому что съемки проходили в разгар пандемии. Если бы кто-нибудь из них заболел, то это бы повлекло эффект домино во всем расписании».

Такой подход был рискованным, но также позволил постановщику собрать очень яркий актерский ансамбль. В ленте задействованы Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Шейлин Вудли, Пит Дэвидсон, Винсент Д’Онофрио, Ник Офферман, Америка Феррера, Энтони Рамос, Талия Райдер, Дэйн ДеХаан и Клэнси Браун.

Многие из них даже не взаимодействовали в кадре друг с другом. По сюжету, персонажи в основном общаются по видеосвязи или телефонными звонками. Дано, воплотивший образ финансового аналитика с YouTube Кита Гилла, отметил, что ему не удалось пересечься на площадке даже с Рогеном, с которым он ранее снимался в «Фабельманах» Стивена Спилберга.

«Я не видел Сета, хотя мы вместе работали над «Фабельманами». Я не встречался с Себастианом Стэном. Там вообще просто куча людей, с которыми я даже не сталкивался, но отчасти из-за этого мне еще интереснее посмотреть фильм».

«Дурные деньги» приобретены для российского проката. Релиз в РФ намечен на 19 октября.