Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

22 июня 2023 12:36
Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Многие из актеров даже не встречались на съемках.

Журнал Vanity Fair поделился порцией эксклюзивных кадров из сатирической драмы «Дурные деньги» — экранизации книги Бена Мезрича «Антисоциальная сеть». В основу первоисточника легла относительно недавняя нашумевшая история энтузиастов с Reddit, сумевших встряхнуть Уолл-стрит. Инвесторы из народа дали толчок настоящей финансовой революции. Благодаря их действиям произошел мощный скачок рыночной стоимости сети игровых магазинов GameStop. Все это привело к колоссальным потерям биржевиков.

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Режиссером фильма выступил создатель «Тони против всех» и «Круэллы» Крэйг Гиллеспи. По его словам, в картине много персонажей, поэтому каждые несколько дней на площадку приходил новый известный актер, и весь фокус переключался на него:

«Это было крайне необычно. Чаще всего на съемках ты вливаешься в ритм вместе со всем кастом, но в данном случае примерно каждые три дня к нам присоединялся новый исполнитель. Во многом это было весело, но одновременно и напряженно, потому что съемки проходили в разгар пандемии. Если бы кто-нибудь из них заболел, то это бы повлекло эффект домино во всем расписании».

Такой подход был рискованным, но также позволил постановщику собрать очень яркий актерский ансамбль. В ленте задействованы Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Шейлин Вудли, Пит Дэвидсон, Винсент Д’Онофрио, Ник Офферман, Америка Феррера, Энтони Рамос, Талия Райдер, Дэйн ДеХаан и Клэнси Браун.

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Появились первые кадры из фильма «Дурные деньги» с Полом Дано, Сетом Рогеном и другими звездами

Многие из них даже не взаимодействовали в кадре друг с другом. По сюжету, персонажи в основном общаются по видеосвязи или телефонными звонками. Дано, воплотивший образ финансового аналитика с YouTube Кита Гилла, отметил, что ему не удалось пересечься на площадке даже с Рогеном, с которым он ранее снимался в «Фабельманах» Стивена Спилберга.

«Я не видел Сета, хотя мы вместе работали над «Фабельманами». Я не встречался с Себастианом Стэном. Там вообще просто куча людей, с которыми я даже не сталкивался, но отчасти из-за этого мне еще интереснее посмотреть фильм».

«Дурные деньги» приобретены для российского проката. Релиз в РФ намечен на 19 октября.

Фото: Vanity Fair
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Читать далее 23 июня 2023
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Читать далее 21 июня 2023
Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Читать далее 22 июня 2023
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Читать далее 23 июня 2023
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Читать далее 22 июня 2023
«Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым «Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым Читать далее 21 июня 2023
Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Читать далее 21 июня 2023
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Читать далее 21 июня 2023
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Читать далее 22 июня 2023
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Читать далее 21 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше