Появились новые фото со съемок «Джокера 2» с Леди Гагой в образе Харли Квинн

В Нью-Йорке сейчас активно идут натурные съемки «Джокера: Безумие на двоих», благодаря чему в сети появилось множество фотографий Леди Гаги в образе Харли Квинн. В середине февраля первым кадром с актрисой поделился режиссер Тодд Филлипс, но на том изображении было видно лишь лицо звезды. Теперь артистку запечатлели в полном образе — художник по костюмам Арианна Филлипс объединила классический облик персонажа из исходных комиксов с мрачной и реалистичной эстетикой оригинальной ленты 2019 года.

Филлипс сейчас снимает сцены у здания суда. В работу вовлечена многочисленная массовка. На фото можно заметить, что Харли Квинн сопровождают полицейские. Также в сцене присутствовал Хоакин Феникс, однако его выход снимался немного позднее.

Детали сиквела пока известны лишь в общих чертах. Основное действие развернется в стенах психиатрической лечебницы Аркхем, куда Артур Флек (Феникс) попал в концовке исходного кинокомикса — именно там он познакомится с доктором Харлин Фрэнсис Квинзель (Гага). Если фильм 2019 года был криминальной драмой, то вторая часть позиционируется как мюзикл с масштабными музыкальными номерами и танцами. Частично именно по этой причине бюджет вырос до $150 млн. Гонорары Феникса и Гаги составили — $20 млн и, соответственно, $10 млн.

Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года.