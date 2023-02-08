Появилась новая информация о сюжете «Планеты обезьян 4»

В сети появились новые подробности следующего фильмы из цикла «Планета обезьян», съемки которого активно идут с октября прошлого года. Фильм получил подзаголовок «Королевство». Уже давно известно, что будущая лента станет своего рода мягкой перезагрузкой франшизы, при этом история Цезаря (Энди Серкис) по-прежнему будет играть в повествовании важную роль. Накануне ресурс The Hollywood Reporter опубликовал сведения о сюжете предстоящего фильма.

Действие следующей главы знаменитой кинофраншизы развернется спустя много лет после развязки «Планеты обезьян: Война». За прошедшие годы сообщество приматов значительно выросло и окрепло, в то время как человечество деградировало. Некоторые кланы обезьян никогда не слышали о мудром Цезаре, который благодаря жертвенности, подобно Моисею, привел свой народ к процветанию. Другие же искажали его учение, чтобы выстроить собственную империю. В этот период один лидер обезьян начинает порабощать другие подгруппы сородичей, чтобы с их помощью отыскать человеческие технологии, но одной обезьяне, ставшей свидетелем захвата, удается сбежать. Она отбавляется в путешествие в надежде обрести свободу и по пути встречает молодую человеческую девушку, которая станет ключом ко всему. У последней, однако, есть свой некий план.

Также стало известно, что к касту «Планеты обезьян: Королевство» присоединилась Дичен Лакмэн, известная по сериалу Apple TV+ «Разделение». Вместе с ней в картине 20th Century Studios снимутся Фрейя Аллан, Оуэн Тиг, Уильям Х Мэйси, Питер Макон, Кевин Дюран, Сара Вайсман, Нил Сэндилэндс, Ика Дэрвилл и другие. Постановкой картины занимается создатель трилогии «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл.

Премьера намечена на 24 мая 2024 года.