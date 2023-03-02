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Киноафиша Новости Постановщик сериала «Чернобыль» Йохан Ренк экранизирует роман «День триффидов»

Постановщик сериала «Чернобыль» Йохан Ренк экранизирует роман «День триффидов»

2 марта 2023 14:54
Постановщик сериала «Чернобыль» Йохан Ренк экранизирует роман «День триффидов»

Amazon хочет сделать свое шоу в духе «Одни из нас».

Лауреат премии «Эмми» за режиссуру «Чернобыля» Йохан Ренк, недавно выбывший из-за творческих разногласий с HBO Max из команды многосерийного приквела «Дюны», возьмется за новый многообещающий проект. Согласно Deadline, кинематографист возглавит съемки крупнобюджетного мини-сериала «День триффидов», основанного на одноименном научно-фантастическом романе Джона Уиндема.

В литературном первоисточнике 1951 года, концептуально напоминающем постапокалиптическую драму «Одни из нас», речь идет о глобальной катастрофе, в результате которой большинство людей на планете потеряло зрение. Трагедия планетарного масштаба произошла из-за зеленого звездного дождя. Необычное явление ослепило большую часть землян и оживило крупные ядовитые растения — триффиды. После этого растения начали уничтожать выживших. Главным героем истории является биолог Билл Мейсен, как раз специализирующийся на триффидах. Он ведет уцелевших в битве с экзотическими убийцами и однажды спасает молодую зрячую девушку, после чего отправляется с ней в путешествие.

Разработкой проекта занимается Amazon Studios, а релиз состоится на сервисе Prime Video. Производство курируют продюсеры из компании Angry Films — Дон Мерфи («Трансформеры: Восхождение Звероботов») и Сьюзен Монтфорд («Живая сталь»). Первый уже давно пытается перенести книгу на экраны — в 2010 году Мерфи хотел запустить 3D-адаптацию, но тогда ничего не вышло.

«День триффидов» уже не раз был экранизирован. В 1962 году вышел полнометражный фильм, в 1982 году — мини-сериал, а в 2009 году — двухсерийная адаптация от BBC.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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