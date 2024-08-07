Меню
После этой сцены в "Во все тяжкие" плакала вся съемочная группа - до последнего осветителя

7 августа 2024 07:15
Носовых платков не хватило.

Эффектных запоминающихся сцен в сериале «Во все тяжкие» хоть отбавляй. На просторах Сети встречается масса рейтингов от зрителей, где они перечисляют наиболее впечатляющие эпизоды. Но есть один такой, который шокировал даже съемочную команду проекта.

В интервью 2013 года известному изданию Empire создатель криминальной драмы Винс Гиллиан рассказал, какой момент заставил его коллег рыдать навзрыд. Тогда шли съемки 7 серии 5 сезона, где вдруг случилось «самое тошнотворное, самое карательное и самое бессмысленное убийство».

Уолтер Уайт выстрелил Майку Эрмантрауту в живот. Большинство так и не поняли, зачем и почему. Интернет-пользователи до сих пор строят всевозможные теории относительно странного поворота сюжета. Одни уверены, что наркоторговец сразу знал, что лишит своего помощника жизни, а другие считают, что все произошло спонтанно. Как бы там ни было, вышло эффектно.

По словам Гиллиана, Уайт и сам не ожидал, что совершит роковой выстрел из револьвера.

Вишенкой на торте стала реакция Майка, попросившего своего друга и убийцу в одном лице «заткнуться и дать ему спокойно умереть». Этот ход лишил всех дара речи. Продюсер похвалил не только шикарную актерскую работу, но и отдельно выделил заслуги сценариста Томаса Шнауца, прописавшего данный эпизод.

«В тот день у всех, кто находился на площадке, глаза были на мокром месте», — признался Гиллиан. И нет ни единого повода сомневаться в его словах.

Елена Королева
Елена Королева
