Полина Денисова сражается за свое будущее с Ингой Оболдиной в трейлере комедии «Три свадьбы и один побег»

Кинокомпания «Пионер» выпустила трейлер комедии о семейных отношениях «Три свадьбы и один побег», которая выйдет в прокат 11 сентября. Снял фильм режиссер-дебютант Кирилл Логинов по сценарию Алисы Габлии.

События разворачиваются в абхазской деревушке под названием Хуап. В центре сюжета — настырная, находчивая и амбициозная девушка Амра (Полина Денисова), которая по окончании школы стремится выучиться на актрису. Этому упорно противится ее мать Нуца (Инга Оболдина), которая уверена, что порядочным девушкам не к лицу актерская карьера, а главное — удачно выйти замуж, причем как можно раньше. Тогда Амра тайно подает документы в театральный институт. Когда об этом узнает Нуца, в семье начинается переполох.

Разгневанная мать заявляет Амре, что возьмется за обустройство ее жизни, как только выдаст замуж двух старших дочерей (Галина Денисенко и Арина Желаева). Чтобы разрешить эту неблагоприятную для себя ситуацию, Амра решает ускорить брак сестер с их возлюбленными (Арам Вардеванян и Роман Евдокимов). Если же это не удастся, придется попросту сбежать из дома.

Актерский состав дополнили Юлия Волкова, Алексей Золотовицкий, Сослан Фидаров и другие.