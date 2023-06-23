Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги»

Картина от режиссера «Круэллы» и «Тони против всех» выйдет в российский прокат в октябре.

Студия Sony Pictures представила трейлер фильма «Дурные деньги». Российская кинокомпания Global Film также выпустила дублированную версию ролика.

Сюжет основан на реальных событиях и романе «Антисоциальная сеть» Бена Мезрича. В центре истории — обычные пользователи социальной сети Reddit. Это блогеры, мелкие брокеры и другие малозаметные люди, которые решают бросить вызов акулам биржи Уолл-стрит. Узнав о том, что крупные хедж-фонды задумали искусственно обанкротить сеть видеоигровых магазинов GameStop, герои говорят решительное «нет» несправедливой финансовой системы и начинают «ломать» ее, попутно зарабатывая огромные деньги.

Центральные роли в картине сыграли такие звезды, как Пол Дано, Сет Роген, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон и Шейлин Вудли. Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи, наиболее известный по комедии «Круэлла» и биографической драме «Тоня против всех», удостоенной трех номинаций на премию «Оскар». Сценарий был написан Ребеккой Анджело и Лорен Шукер Блум, ранее работавшими над сериалом «Оранжевый — хит сезона».

«Дурные деньги» выйдут в российский прокат 5 октября.