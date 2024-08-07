Меню
7 августа 2024 15:15
Поклонники французского кино, не пропустите эти 3 фильма на Нетфликсе (концовка №2 шокирует любого)

Драма, триллер, преступление.

Одними блокбастерами сыт не будешь. Даже летом.

Всем, кому не хватило особого настроения, атмосферы и шарма в последних киноновинках, предлагаем подборку из трех картин с флером французского кино.

"Медовая ловушка" (2014)

Поклонники французского кино, не пропустите эти 3 фильма на Нетфликсе (концовка №2 шокирует любого)

Когда 15-летняя Лейла переезжает к маме в Лондон, на ее пути возникает местный рэпер Трой, который скрывает больше секретов, чем кажется. Постепенно девушку затягивает в деятельность преступной банды.

Криминальная мелодрама может заинтересовать поклонников "Молокососов" благодаря ведущей паре в исполнении Джессики Сула и Люсьена Лависконта.

Профессиональные критики остались под впечатлением от творения режиссера Ребекки Джонсон в целом и финала истории в частности, о чем свидетельствует рейтинг в 89% на Rotten Tomatoes.

"Вечеринка с тинейджерами" (2016)

Поклонники французского кино, не пропустите эти 3 фильма на Нетфликсе (концовка №2 шокирует любого)

Чтобы вырваться из-под контроля родителей Энни Бентон и Джулс Рэй разрабатывают план побега. Поездка в Нью-Йорк стоит больших денег, и подруги решают заработать их общением в веб-чате с богатыми мужчинами, не задумываясь о последствиях.

Подростковый триллер завоевал редчайший 100% рейтинг на Rotten Tomatoes благодаря многим составляющим сюжета, но особенно из-за непредсказуемой концовки.

"Сексуальное, опасное и восхитительно коварное предупреждение о том, к чему приводят неконтролируемый всплеск гормонов и безумные поступки во имя любви", — заключил один из рецензентов.

"Быть Чарли" (2015)

Поклонники французского кино, не пропустите эти 3 фильма на Нетфликсе (концовка №2 шокирует любого)

Едва достигнув совершеннолетия, Чарли сбегает из одной реабилитационной клиники, чтобы попасть в другую. Там он встречает красавицу Еву, чувства к которой захватывают его целиком. Теперь герою предстоит бороться с влечением, зависимостью и ужасом перед разводом родителей.

По мнению поклонников, лента осталась преступно недооцененной как критиками, так и широкой аудиторией.

"А ведь она очень актуальна для молодежи и старшего поколения. Вы не пожалеете о потраченном времени и будете пересматривать ее снова и снова", — заверил один из фанатов.

Фото: Paladin, Netflix
Елена Королева
Елена Королева
