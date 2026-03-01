Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном

«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном

1 марта 2026 13:31
«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном

На совпадение, если честно, вообще не похоже.

Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» прошёл на ура – экшен, пафос, Джин-Ву в режиме абсолютной доминации. Но чем дальше в лес, тем чаще всплывает неловкое сравнение с «Охотником х Охотником». Причём речь уже не о жанровых совпадениях, а о деталях, которые трудно списать на общие тропы.

Я наткнулся на старый разбор FandomWire, где по косточкам разбирают ключевую арку второго сезона, и аргументы звучат убедительно. В обоих тайтлах есть «охотники» как элита общества и целая Ассоциация, регулирующая их деятельность.

«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном

В обоих сила измеряется через ауру, которую можно чувствовать и анализировать. Для фанатов «Охотника х Охотника» это красный флаг.

Но главный повод для споров – муравьи. Арка Jeju Island подозрительно напоминает Chimera Ant. Там – муравьи-химеры, стремящиеся стать доминирующим видом, здесь – насекомые с острова Чеджу, угрожающие человечеству.

Там – Меруэм как высшая форма эволюции, здесь – Беру, практически зеркальный образ. Совпадений слишком много, чтобы их не замечать.

«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном

Часть фанатов «Поднятия уровня» уверяет, что это просто совпадения и законы жанра, однако даже на Reddit уже шутят:

«Я теперь понял, почему они затягивают 3 сезон. Ищут, откуда бы еще украсть (зачеркнуто) вдохновиться».

Грустно и смешно.

Ранее мы писали: На Сон Джин-Ву из «Соло прокачки» дети до 16 лет больше не посмотрят: РКН готовит новый аниме-запрет

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку», «Охотник х Охотник»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
14 комментариев
В США назвали аниме с самыми шокирующими поворотами в истории – россияне под него храпят уже на 2 серии: «Нудятина» В США назвали аниме с самыми шокирующими поворотами в истории – россияне под него храпят уже на 2 серии: «Нудятина» Читать дальше 5 марта 2026
Как цензура такое пропустила? Этим 5 аниме зря не дали рейтинг 18+ – в итоге в России их смотрят даже дети Как цензура такое пропустила? Этим 5 аниме зря не дали рейтинг 18+ – в итоге в России их смотрят даже дети Читать дальше 4 марта 2026
Лучшая замена «Поднятию уровня» ждет своего зрителя уже 16 лет: «Соло прокачка» на ее фоне – скука для детишек Лучшая замена «Поднятию уровня» ждет своего зрителя уже 16 лет: «Соло прокачка» на ее фоне – скука для детишек Читать дальше 4 марта 2026
В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему Читать дальше 3 марта 2026
Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Читать дальше 2 марта 2026
Аске придумали другой финал: «Евангелион» спустя 30 лет получит абсолютно новое аниме – и речь не про очередные ребилды Аске придумали другой финал: «Евангелион» спустя 30 лет получит абсолютно новое аниме – и речь не про очередные ребилды Читать дальше 5 марта 2026
Едва не уснул уже на первой серии «Маршалов»: что не так с долгожданной новинкой – фанатам «Йеллоустоуна» лучше не включать Едва не уснул уже на первой серии «Маршалов»: что не так с долгожданной новинкой – фанатам «Йеллоустоуна» лучше не включать Читать дальше 4 марта 2026
«Игру в кальмара» и «Пилу» помножили на 100 – получили это новое аниме: россиянам зашло сильней «Магической битвы» «Игру в кальмара» и «Пилу» помножили на 100 – получили это новое аниме: россиянам зашло сильней «Магической битвы» Читать дальше 4 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше