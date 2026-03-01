«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном

На совпадение, если честно, вообще не похоже.

Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» прошёл на ура – экшен, пафос, Джин-Ву в режиме абсолютной доминации. Но чем дальше в лес, тем чаще всплывает неловкое сравнение с «Охотником х Охотником». Причём речь уже не о жанровых совпадениях, а о деталях, которые трудно списать на общие тропы.

Я наткнулся на старый разбор FandomWire, где по косточкам разбирают ключевую арку второго сезона, и аргументы звучат убедительно. В обоих тайтлах есть «охотники» как элита общества и целая Ассоциация, регулирующая их деятельность.

В обоих сила измеряется через ауру, которую можно чувствовать и анализировать. Для фанатов «Охотника х Охотника» это красный флаг.

Но главный повод для споров – муравьи. Арка Jeju Island подозрительно напоминает Chimera Ant. Там – муравьи-химеры, стремящиеся стать доминирующим видом, здесь – насекомые с острова Чеджу, угрожающие человечеству.

Там – Меруэм как высшая форма эволюции, здесь – Беру, практически зеркальный образ. Совпадений слишком много, чтобы их не замечать.

Часть фанатов «Поднятия уровня» уверяет, что это просто совпадения и законы жанра, однако даже на Reddit уже шутят:

«Я теперь понял, почему они затягивают 3 сезон. Ищут, откуда бы еще украсть (зачеркнуто) вдохновиться».

Грустно и смешно.

