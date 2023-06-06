По слухам, Вин Дизель обвиняет Джейсона Момоа в плохой критике «Форсажа 10»

Вин Дизель винит Джейсона Момоа в том, что «Форсажа 10» получил разгромные отзывы от критиков. Об этом сообщает портал RadarOnline.com со ссылкой на собственные инсайдерские источники.

«Форсаж 10» вышел 19 мая и был достаточно прохладно встречен журналистами, назвавшими картину «запутанной», «перегруженной» и «нелепой». В то же время многие представители прессы положительно выделили актерское выступление Момоа, сыгравшего в ленте харизматичного злодея Данте. По словам инсайдеров, Дизелю не понравилось, что его экранный партнер приковал к себе всеобщее внимание:

«Вин возмущен тем, что персонажа Джейсона называют лучшим элементом фильма, что Джейсон забрал себе всю славу в собственной франшизе Вина».

В разговорах с друзьями Дизель прихзнается, что своим «переигрыванием» Момоа «украл у него сцену», тем самым подорвав весь фильм. Самому Момоа известно об этой ситуации:

«Джейсон знает, что он — изюминка фильма, а Вин ему просто завидует. Но ему не нравится, что Вин пытается настроить публику против него. Эта ссора может стать следующей крупнейшей враждой Голливуда».

Дизель уже не в первый раз ссорится со своими коллегами по «Форсажу». Ранее актер несколько лет враждовал с Дуэйном Джонсоном, исполняющем во франшизе роль спецагента Люка Хоббса. В итоге звезды все же примирились, но из-за возникших разногласий Джонсон вынужден был на время отказаться от съемок в основных фильмах серии, переключившись на спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу».