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Киноафиша Новости По словам Сидни Суини, «Мадам «Паутина» будет фильмом о сильных женщинах

По словам Сидни Суини, «Мадам «Паутина» будет фильмом о сильных женщинах

24 мая 2023 16:10
По словам Сидни Суини, «Мадам «Паутина» будет фильмом о сильных женщинах

Актриса намекнула, что в кинокомиксе будет несколько супергероинь.

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини пообщалась с журналом Total Film по поводу предстоящего кинокомикса Sony Pictures «Мадам «Паутина». В ходе разговора актриса не раскрыла никакие серьезные подробности, но намекнула, что предстоящий супергеройский блокбастер будет фильмом о сильных женщинах. Актриса также хотела бы как можно скорее снова встретиться со своими коллегами в лице Дакоты Джонсон, Изабелы Мерсед и Селесты О’Коннор.

«Жду с нетерпением, когда снова смогу оказаться рядом с девушками, с которыми я снималась — с Дакотой, Изабелой и Селестой. Мы очень весело провели время. И я невероятно взволнована тем, что мир увидит такая команда сильных женщин».

Подробности сюжета пока не раскрываются, но, исходя из слухов и фотографий со съемок, предполагается, что действие развернется в начале нулевых. В картине появится несколько важных персонажей Marvel. Титульную героиню, Кассандру Уэбб, сыграла Джонсон. Суини же воплотила образ Джулии Карпентер — второй Женщины-паука. Мерсед и О’Коннор, по слухам, также достались супергеройские партии — Ани Корасон (Девушка-паук) и, соответственно, Мэтти Франклин (третья Женщина-паук). Роль центрального злодея Иезекиля Симса сыграл Тахар Рахим. Также в актерский состав вошли Эмма Робертс, Адам Скотт, Майк Эппс и Заша Мэмет. Режиссером выступила С.Дж. Кларксон («Наследники», «Джессика Джонс»), а сценарий написали авторы «Морбиуса» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс.

«Мадам «Паутина» выйдет в прокат 16 февраля 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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