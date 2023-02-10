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Киноафиша Новости По словам Джеймса Ганна, Зак Снайдер поддерживает перезапуск киновселенной DC

По словам Джеймса Ганна, Зак Снайдер поддерживает перезапуск киновселенной DC

10 февраля 2023 13:43
По словам Джеймса Ганна, Зак Снайдер поддерживает перезапуск киновселенной DC

Также Ганн прокомментировал возможность возрождения «Снайдерверса» на Netflix.

В отличие от большинства своих коллег, глава DC Studios Джеймс Ганн очень активно взаимодействует с поклонниками и часто комментирует в соцсетях различные слухи. Недавно фанаты Зака Снайдера, который стал главным архитектором первой версии киновселенной DC, устроили в сети очередной флэшмоб с призывом продолжить на сервисе Netflix, где сейчас обосновался режиссер, его так называемый «Снайдерверс». Это требование сопровождается хэштегом #sellsnyderversetonetflix. В ответ на это Ганн написал:

«Хочу отметить, что это, пожалуй, самый дурацкий хэштег в истории, потому что, во-первых, Netflix не проявлял никакого интереса к этому (хотя мы обсуждали другие моменты), и во-вторых, сам Зак не заинтересован. Думаю, он более чем доволен тем, чем сейчас занимается (все верно, я с ним тоже общался)».

По словам Ганна, Снайдер самостоятельно связался с ним, чтоб оказать поддержку:

«Он сам связался со мной, чтобы поддержать мои решения. Он отличный парень и я уверен, что он полностью доволен той новой большой вселенной, которой он сейчас занимается».

Ганн и Снайдер знакомы уже порядка двух десятилетий. В свое время Ганн написал сценарий для дебютного фильма Снайдера «Рассвет мертвецов». После разрыва отношений со студией Warner Bros. Снайдер подписал контракт с сервисом Netflix, где сейчас успешно создает киновселенные по «Армии мертвецов» и «Мятежной Луне».

Первым фильмом DC из анонсированных проектов Ганна будет «Супермен: Наследие». Релиз фильма намечен на 11 июля 2025 года.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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