По словам Джеймса Ганна, он решил снять «Стражей Галактики 3» ради Ракеты

В свежем номере журнала Total Film режиссер «Стражей Галактики 3» Джеймс Ганн раскрыл основную причину, по которой он решил самостоятельно снять триквел. По словам кинематографиста, ему хотелось довести до финала сюжетную арку Ракеты. Ранее Ганн неоднократно выражал особую любовь к говорящему еноту и даже сравнивал его с самим собой. Ганн подчеркнул, что новый фильм является полноценной кульминацией для героя:

«Наиболее важной для меня была история Ракеты, а потом уже всех остальных. Ракета — тайный протагонист «Стражей Галактики», и для меня он всегда был в центре внимания. Теперь мы наконец это полноценно покажем. Причина, по которой я решил вернуться к режиссуре, заключалась в том, что я остро чувствовал необходимость полностью рассказать историю Ракеты, потому что после сиквела она повисла в воздухе. Именно это самая важная причина».

Ключевой фигурой в жизни Ракеты (озвучен Брэдли Купером) является антагонист Высший Эволюционер (Чаквуди Ивуджи) — именно он отвечает за муки, которые перенес персонаж, и именно с ним в финале трилогии предстоит сражаться Стражам Галактики.

По мнению Ганна, третья лента — наиболее самостоятельная и целостная часть серии. Сюжет получился более автономным в сравнении с другими проектами MCU. Для текущего состава Стражей это будет финал. Вероятно, кто-то из главных действующих лиц не переживет концовку. Ганн отмечает, что первая часть была о матери, вторая — об отце, а третья представляет собой историю о самих себе и пройденном пути.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая.