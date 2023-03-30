Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости По словам Джеймса Ганна, он решил снять «Стражей Галактики 3» ради Ракеты

По словам Джеймса Ганна, он решил снять «Стражей Галактики 3» ради Ракеты

30 марта 2023 15:47
По словам Джеймса Ганна, он решил снять «Стражей Галактики 3» ради Ракеты

Режиссер рассказал, кто является главным героем триквела.

В свежем номере журнала Total Film режиссер «Стражей Галактики 3» Джеймс Ганн раскрыл основную причину, по которой он решил самостоятельно снять триквел. По словам кинематографиста, ему хотелось довести до финала сюжетную арку Ракеты. Ранее Ганн неоднократно выражал особую любовь к говорящему еноту и даже сравнивал его с самим собой. Ганн подчеркнул, что новый фильм является полноценной кульминацией для героя:

«Наиболее важной для меня была история Ракеты, а потом уже всех остальных. Ракета — тайный протагонист «Стражей Галактики», и для меня он всегда был в центре внимания. Теперь мы наконец это полноценно покажем. Причина, по которой я решил вернуться к режиссуре, заключалась в том, что я остро чувствовал необходимость полностью рассказать историю Ракеты, потому что после сиквела она повисла в воздухе. Именно это самая важная причина».

Ключевой фигурой в жизни Ракеты (озвучен Брэдли Купером) является антагонист Высший Эволюционер (Чаквуди Ивуджи) — именно он отвечает за муки, которые перенес персонаж, и именно с ним в финале трилогии предстоит сражаться Стражам Галактики.

По мнению Ганна, третья лента — наиболее самостоятельная и целостная часть серии. Сюжет получился более автономным в сравнении с другими проектами MCU. Для текущего состава Стражей это будет финал. Вероятно, кто-то из главных действующих лиц не переживет концовку. Ганн отмечает, что первая часть была о матери, вторая — об отце, а третья представляет собой историю о самих себе и пройденном пути.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Related video