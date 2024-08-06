Меню
Киноафиша Новости По книгам Стивена Кинга снято 320 фильмов и сериалов: вот сколько дней нужно, чтобы посмотреть их все

6 августа 2024 11:15
Такой киномарафон никто не выдержит.

Произведения Стивена Кинга — благодатная почва для кинотворчества. Король ужасов работает, не покладая рук, начиная с 1974 года. Каждые 20 недель он дарил читателям по новому произведению и к прошлом году накопил 60 романов и 200 рассказов.

Сюжеты, от которых стынет кровь в жилах, в свою очередь вдохновили режиссеров на 320 фильмов и рассказов. Приблизительные подсчеты показали: чтобы посмотреть все из них, вам понадобится 41 день. И это при условии, что вы не будете отвлекаться ни на что другое.

Важный факт: киношники полюбили творения писателя не только за их качество. Он всегда шел навстречу молодым талантам и при этом не был жадным. Акула пера никогда не горел идеей о том, чтобы его шедевры оживали на большом экране. И часто «дарил» постановщикам, которые только начинали свой путь в большим кино, права на свои работы.

Побег из Шоушенка

Во многих случаях сумма сделки составляла всего 1 доллар, что больше похоже на благотворительность, нежели на взаимовыгодное сотрудничество. Среди тех, кому Кинг сделал щедрый презент, был Фрэнк Дарабонт, снявший короткометражку «Женщина в комнате».

Впоследствии он создал две культовые картины по произведениям автора — это «Зеленая миля» 1999 года и «Побег из Шоушенка» 1994 года.

Впрочем, не стоит думать, что Кинг — этакий простачок, совсем не думающий о деньгах. Своего этот профи тоже не упустит. Творения кинематографистов однозначно помогли ему разбогатеть. Возьмем к примеру хоррор «Оно», премьера которого состоялась в 2017 году. Бюджет «ужастика» составил порядка 40 млн долларов, а прибыль в прокате — 701 млн долларов. Из них 12 миллионов поступили на счет Кинга.

