По данным СМИ, хронометраж «Оппенгеймера» Кристофера Нолана составит три часа
Байопик станет самым продолжительным фильмом в карьере режиссера.
Прояснился приблизительный хронометраж биографического триллера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Согласно свежей статье бывшего редактора The Hollywood Reporter Мэттью Беллони, опубликованной на платном портале Puck, продолжительность байопика составит порядка трех часов. Если это подтвердится, то картина с Киллианом Мерфи в главной роли станет самым длинным фильмом в карьере режиссера.
Из недавних релизов сравнимое время имеют «Аватар: Путь воды» (192 мин), «Вавилон» (189 мин), «Джон Уик 4» (169 мин) и «Черная Пантера: Ваканда навеки» (161 мин).
Ниже фильмы Нолана ранжированы по хронометражу:
- «Интерстеллар» (2014), 169 мин;
- «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012), 165 мин;
- «Темный рыцарь» (2008), 152 мин;
- «Довод» (2020), 150 мин;
- «Начало» (2010), 148 мин;
- «Бэтмен: Начало» (2005), 140 мин;
- «Престиж» (2006), 125 мин;
- «Бессонница» (2002), 118 мин;
- «Помни» (2000), 113 мин;
- «Дюнкерк» (2017), 106 мин;
- «Преследование» (1999), 70 мин.
Действие развернется в период Второй мировой войны. В центре повествования — американский физик-теоретик Джулиуса Оппенгеймера (Мерфи), стоявший за созданием атомной бомбы.
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.