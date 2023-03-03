Питер Динклэйдж и Джульетт Льюис исполнят главные роли в мрачном вестерне «Чаща»

Звезда «Игры престолов» мечтал сыграть в этот фильме почти десять лет.

Компания Tubi приступила к съемкам давнего проекта Питера Динклэйджа — мрачного вестерна «Чаща» (The Thicket), основанного на одноименном романе Джо Р. Лэнсдэйла 2013 года. Актер связан с фильмом около десяти лет, но только сейчас проект дошел до этапа съемок. Вместе со звездой «Игры престолов» в картине сыграют Джульетт Льюис, Эсме Крид-Майлс, Левон Турман-Хоук, Лесли Грэйс, Гбенга Акиннагбе, Мэйкон Блэр, Джеймс Хетфилд, Нед Деннехи, Арлисс Ховард и Эндрю Шульц.

Действие развернется на рубеже веков. В центре сюжета окажется самоотверженный парень по имени Джек (Турман-Хоук). Молодому человеку приходится отправиться в эпическое путешествие, чтобы спасти родную сестру Лулу (Крид-Майлс). Девушку похитила свирепая предводительница банды уголовников по прозвищу Головорез Билл (Льюис). Для того чтобы осуществить задуманное, главный герой прибегает к помощи опытного охотника за головами Реджинальда Джонса (Динклэйдж), алкоголика-могильщика (Акиннагбе) и проницательной «ночной бабочки» (Грэйс). Отряд спасения находит бандитов в Большой Чаще — опасном месте, где царят беззаконие и хаос.

Снимет фильм режиссер Эллиотт Лестер — создатель триллера с Ричардом Армитеджем «Лунатик» и драмы с Арнольдом Шварценеггером «Последствия». Сценарий написал Кристофер Келли («Проповедник», «Банши»). Динклэйдж также входит в команду продюсеров.