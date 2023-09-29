«Пила 10» получила на Rotten Tomatoes высочайшую оценку среди всех частей франшизы

Сегодня, 29 сентября в зарубежный прокат выходит десятая часть хоррор-франшизы «Пила», в которой состоялось полноценное возвращение назидательного злодея Джона Крамера в исполнении Тобина Белла. Вслед за этим в сети появились отзывы о новом фильме. Обращает на себя внимание тот факт, что на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения «Пилы 10» составляет сейчас 84%, что является рекордом в истории киносерии.

Примечательно, что аналогичный рейтинг оригинальной «Пилы», которая многими считается лучшей, составляет всего 50%. Показатели прочих частей: «Пила 2» — 37%, «Пила 3» — 30%, «Пила 4» — 18%, «Пила 5» — 13%, «Пила 6» — 39%, «Пила 7» — 9%, «Пила 8» — 32%, «Пила: Спираль» — 37%.

Критики хвалят «Пилу 10» за увлекательность, осмысленную историю и неожиданные сюжетные повороты. По мнению специалистов, режиссеру Кевину Гротерту удалось вернуть во франшизу те оригинальные элементы, благодаря которой эта серия обрела успех в первой половине 2000-х.

Действие нового фильма разворачивается между событиями, показанными в первой и второй частях. Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы пройти там экспериментальное лечение рака мозга, однако обнаруживает, что стал жертвой мошенников.