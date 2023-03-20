«Песняры» покоряют советскую эстраду в трейлере сериала «За полчаса до весны»

Шоу о борьбе ансамбля за право поставить рок-оперу «Песня о доле» выйдет на экраны этой весной.

Онлайн-кинотеатр START опубликовал первый трейлер биографического сериала «За полчаса до весны». Главные роли в шоу исполнили Артем Волобуев («Магомаев»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Даниил Васильев («Одиннадцать молчаливых мужчин»), Анна Банщикова («Ищейка») и Анна Демидова («Мамы чемпионов»).

Сериал посвящен знаменитому белорусскому музыкальному ансамблю «Песняры» и его основателю Владимиру Мулявину (в разных возрастах его сыграли Волобуев, Калюжный и Васильев). Шоу охватывает три этапа творческого становления Мулявина: первые робкие занятия игрой на гитаре с отцом в 1950-х, служба в армии, первая влюбленность и поиск музыкальных товарищей в 1960-х и достижение вершин славы в 1970-х. В центре истории — попытки главного героя поставить рок-оперу «Песня о доле», основанную на стихах Янки Купалы и ставшую одним из первых произведений данного жанра на советской сцене. Несмотря на жесткие запреты со стороны властей, «Песнярам» удалось сделать свое представление достоянием широкой публики, хоть его запись в итоге и не сохранилась.

В режиссерский состав проекта вошли Степан Коршунов («Мастер»), Оксана Барковская («Новенький») и Кирилл Папакуль («Новогодний переполох»), каждый из которых снял одну из трех частей истории. Съемки проходили в Минске, Логойске, Борисове и Москве, а также Калининградской и Московской областях. В разработке шоу принимала участие Марина Мулявина, дочь музыканта.

Премьера «За полчаса до весны» состоится на START и «Первом канале» этой весной. Точная дата пока неизвестна.