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Киноафиша Новости Перезапуск «Фантастической четверки» станет столпом дальнейшего развития киновселенной Marvel

Перезапуск «Фантастической четверки» станет столпом дальнейшего развития киновселенной Marvel

15 февраля 2023 14:19
Перезапуск «Фантастической четверки» станет столпом дальнейшего развития киновселенной Marvel

Кевин Файги намекнул, что в ближайшее время стоит ждать интересных новостей.

В связи с релизом «Человека-муравья и Осы: Квантомания» президент Marvel Studios Кевин Файги пообщался с изданием Entertainment Weekly. В частности, он рассказал о перезапуске «Фантастической четверки». По словам продюсера, супергеройская команда окажет огромное влияние на будущее всей киновселенной:

«В свое время «Фантастическая четверке» стала отправной точкой для всего, что появилось в комиксах Marvel после нее. Да, ранее уже были экранизации, но они не входят в канон MCU. Этот проект безоговорочно важен для нас. Очень скоро люди узнают больше деталей. В будущем мы собираемся сделать «Фантастическую четверку» столпом дальнейшего развития киновселенной — так же, как это было в комиксах на протяжении пятидесяти или даже шестидесяти лет».

Режиссер Мэтт Шекман («Ванда/Вижн») полноценно приступит к производству сразу после того, как закончит работу над своими эпизодами масштабного сериала Apple TV+ по вселенной Годзиллы. Постановщик пишет сценарий новой «Фантастической четверки» вместе с Джеффом Капланом и Йеном Спрингером, авторами грядущей музыкальной комедии «Кей-поп: Заблудившиеся в Америке».

Съемки начнутся в самом начале 2024 года. «Фантастическая четверка» станет стартовым проектом Шестой фазы MCU. Премьера состоится через два года, 14 февраля 2025 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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