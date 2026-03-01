Оповещения от Киноафиши
Переключилась на эти 5 аниме, досмотрев «Атаку титанов»: они закроют пустоту, но приготовьтесь снова страдать

1 марта 2026 09:20
Казалось, найти что-то настолько же мощное уже невозможно.

«Атака титанов» для многих фанатов аниме обернулась гиперфиксацией — когда днями и ночами только и можешь, что думать об этом сериале. Девять лет зрители следили за Эреном, Микасой и Армином, гадали, что скрывается за стенами, и с ужасом осознавали, что монстры — не всегда те, на кого показывают пальцем.

Финал отгремел, но пустота осталась. Где теперь искать ту же смесь безысходности, эпичных битв и вопросов, на которые нет простых ответов?

Магия «Атаки титанов» заключается в умении заставить зрителя сомневаться. Враг номер один оказывается жертвой. Герои превращаются в тех, кого обычно ненавидят. И каждое решение тянет за собой шлейф из трупов. «Атака» — это бесконечный вопрос: есть ли вообще правильный выбор, когда на кону выживание твоего народа?

Если вы соскучились по этой смеси безысходности, политических интриг и сюжетных поворотов, которые вышибают землю из‑под ног, — у нас для вас приятный подарок. В каждом из этих пяти аниме есть что‑то родное: стены и монстры, брошенные умирать солдаты, серая мораль и вечный спор о цене человеческой жизни.

Предупреждаем сразу: легких историй тут не будет. Но именно за это мы и полюбили «Атаку титанов».

Ранее мы писали: Какие аниме смотрят олимпийские чемпионы: топ-5 любимых тайтлов фигуристки Алисы Лю

Фото: Кадры из сериалов «Атака титанов», «Адский рай»
Валерия Белашкова
