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Киноафиша Новости Переговоры между Гильдией актеров и голливудскими студиями продлятся до середины июля

Переговоры между Гильдией актеров и голливудскими студиями продлятся до середины июля

3 июля 2023 14:52
Переговоры между Гильдией актеров и голливудскими студиями продлятся до середины июля

Стороны не смогли достигнуть соглашения в вопросах, касающихся стриминговых сервисов и искусственного интеллекта.

Представители Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) объявили о том, что продолжат переговоры с голливудскими студиями даже после истечения действия договоренностей с ними в пятницу, 30 июня. Причиной такого решения были названы неразрешенные противоречия между сторонами, касающиеся стриминговых сервисов и применения искусственного интеллекта. Новым крайним сроком, к которому SAG-AFTRA и студии должно прийти к соглашению, стало 12 июля.

В обращении к своим членам главы Гильдии заявили, что единогласно решили продлить переговорный процесс, чтобы использовать все возможности для достижения желаемого результата:

«Никто не должен ошибочно принимать это продление за слабость. Мы видим вас. Мы слышим вас. Мы — это вы».

Переговоры между SAG-AFTRA и студиями начались 7 июня. Хотя в последние дни стороны обменялись предложениями и провели несколько продолжительных встреч, инсайдеры сообщают, что они все еще не могут достигнуть соглашения по целому ряду ключевых вопросов. Ожидается, что участники переговоров вновь соберутся вместе в субботу.

В случае провала переговоров SAG-AFTRA может объявить о начале масштабной забастовки, подобной той, что в настоящее время проводит Гильдия сценаристов Америки (WGA). В актерский профсоюз входят около 160 тыс. исполнителей, потеря которых сильнейшим образом ударит по голливудской индустрии.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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