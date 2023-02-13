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Киноафиша Новости Педро Паскаль рассказал об особенностях третьего сезона «Мандалорца»

Педро Паскаль рассказал об особенностях третьего сезона «Мандалорца»

13 февраля 2023 14:31
Педро Паскаль рассказал об особенностях третьего сезона «Мандалорца»

Третий сезон будет самым масштабным.

Космический охотник за головами Дин Джарин и малыш Грогу в скором времени вернутся на экраны в третьем сезоне «Мандалорца». После трогательного воссоединения в «Книге Бобы Фетта» этот дуэт отправилась в новое путешествие на родину главного героя, что подразумевает расширение мифологии франшизы. В свежем интервью журналу Empire исполнитель ведущей роли Педро Паскаль рассказал:

«Что мне особенно нравится в третьем сезоне, так это то, насколько полно раскрывается мир Мандалора и мандалорцев. Зрители познакомятся со множеством различных аспектов их культуры, политики и правил, а также не обойдется без новых открытий. Двери этого восхитительного мира распахиваются настежь».

В предстоящих сериях приключенческой саги от исполнительных продюсеров Джона Фавро и Дэйва Филони бесстрашному Дину Джарину придется разбираться с последствиями нарушения личного кодекса. Особое внимание будет уделено Бо-Катан Крайз в исполнении Кэти Сакхофф. По словам актрисы, в третьем сезоне «Мандалорца» ее героине предстоит сделать сложнейший выбор. Также она отметила, что в плане масштаба новый сезон будет значительно превосходить предыдущие:

«Я писала Джону и Дейву: «Вы серьезно?». Грядет настоящий эпос — этот сезон очень масштабный, смелый и непохожий на прошлые. Мы знаем семью, в которой родилась Бо-Катан, и свежих сериях ей придется выбирать, на какой стороне она хочет быть».

Третий сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ 1 марта.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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