Павел Прилучный и тут и там: вышли трейлеры фильма «Мажор в Дубае» и серила «Виноград»

Компания «Централ Партнершип» выпустила тизер-трейлер приключенческого боевика «Мажор в Дубае», в котором продолжается история Игоря Соколовского в исполнении Павла Прилучного. Новая часть франшизы «Мажор» выйдет в прокат 30 октября.

По сюжету главный герой отправляется в Дубай, чтобы прийти на помощь своему лучшему другу Ване Соловьеву (Павел Чинарев). Чтобы достать денег на пышную свадьбу с Верой (Елизавета Шакира), Ваня едет на Ближний Восток, где начинает заниматься криптовалютой. Однако эта затея приводит к тому, что Ваня оказывается вовлечен в масштабную криминальную аферу. В итоге вынужден скрываться от бандитов в беднейшем районе Дубая. Именно там его обнаруживает Соколовский.

Вместе с тем онлайн-кинотеатр KION представил трейлер многосерийной комедийной мелодрамы «Виноград», в котором персонаж Прилучного сам оказывается в затруднительной ситуации. Актер сыграл преуспевающего бизнесмена Егора, который из-за беспечного проступка в одночасье теряет жену, влияние и все свои деньги. Единственное, что у него осталось — убыточные виноградники в родной Анапе. Егор вынужден вернуться туда впервые за два десятка лет. Там он решает начать жизнь заново.

Главные женские роли исполнили Нино Нинидзе и Софья Синицына. Сезон будет состоять из шести эпизодов. Сериал стартует 1 сентября.