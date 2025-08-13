Павел Деревянко и его герои, у которых всегда все сложно

Меню
13 августа 2025 14:05
Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр KION представили новый комедийный сериал «Три сестры». В проекте снялся Павел Деревянко — мастер харизматичных, но вечно попадающих в переделки персонажей. Он с легкостью перевоплощается из романтичного мечтателя в циничного пройдоху и делает это так, что зритель невольно начинает болеть даже за самых противоречивых героев.

Три сестры

В сериале «Три сестры» Павел Деревянко блестяще воплотил образ Никиты — молодого возлюбленного главной героини Татьяны. Его персонаж — профессиональный массажист, который появляется в жизни состоятельной бизнесвумен после курортного романа. Разница в возрасте 20 лет, слишком «романтичная» картинка и «идеальный» мужчина сразу вызывают подозрения у трех дочерей Татьяны. Так кто же он: шанс на счастье для одинокой женщины или ее главная ошибка?

Домашний арест

Аркадий Аникеев — мэр провинциального Синеозерска, привыкший к роскошной жизни и вседозволенности. После коррупционного скандала герой вынужден отбывать домашний арест. Ирония судьбы в том, что для имитации скромности он был прописан в коммуналке своего детства, куда теперь и возвращается. «Хозяин города» превращается в обычного жильца и вынужден считаться со своими соседями.

Обратная сторона Луны

Павел Деревянко в образе капитана полиции Михаила Соловьева — современного следователя, который после неудачного задержания маньяка «Рыжего» и автокатастрофы неожиданно переносится в 1979 год, оказавшись в теле своего же отца-милиционера. Находясь в прошлом, он продолжает слышать голоса из своего коматозного состояния в настоящем, что создает уникальный психологический конфликт.

Конец славы

Самовлюбленный актер Слава в одночасье теряет все: съемки в престижных проектах, толпы поклонников и даже доверие близких. Когда карьера летит под откос, а перспектив не остается, отчаявшийся герой идет на радикальный шаг. Вместе со своим верным агентом он затевает рискованную провокацию — инсценирует собственную смерть, организуя пышные похороны, чтобы затем «воскреснуть» как феникс из пепла. Этот безумный план должен встряхнуть медиапространство, вернуть публичный интерес и дать Славе шанс на карьерное возрождение.

Беспринципные

В сериале «Беспринципные» Павел Деревянко исполняет роль Славика — ироничного и обаятельного рассказчика, который с легкой усмешкой комментирует запутанные и часто абсурдные перипетии жизни московской элиты. Его персонаж не просто ведет повествование, но и становится своеобразным «проводником» в этот мир гламура, лицемерия и нелепых ситуаций, где за внешним лоском скрываются пошлые тайны, измены и комичные противоречия. Забавно, что сам Славик — участник событий, иногда даже провокатор, побуждающий героев на еще большие глупости.

Виктория Аморина
