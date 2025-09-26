Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Оззи Осборн по-прежнему с нами: радио MAXIMUM провело трибьют-шоу Black Шабаш

Оззи Осборн по-прежнему с нами: радио MAXIMUM провело трибьют-шоу Black Шабаш

26 сентября 2025 12:08
Оззи Осборн по-прежнему с нами: радио MAXIMUM провело трибьют-шоу Black Шабаш

Вечеринка состоялась вчера, 25 сентября.

Коллектив радио MAXIMUM организовал в московском баре Stereo People вечеринку Black Шабаш Maximum Ozzy, посвященную памяти великого рок-музыканта Оззи Осборна. MAXIMUM — крупнейшая рок-станция страны, прославляющая рок во всех его проявлениях.

Оззи Осборн по-прежнему с нами: радио MAXIMUM провело трибьют-шоу Black Шабаш

Мероприятие было призвано объединить преданных фанатов Осборна и группы Black Sabbath. На этой музыке выросло уже не одно поколение как за рубежом, так и в России. Влияние Осборна трудно переоценить. Он вдохновил на творчество многих музыкантов, помог сформироваться русскому року, а также оставил отпечаток на MAXIMUM, ведь композиции Оззи регулярно звучат в эфире радиостанции.

Оззи Осборн по-прежнему с нами: радио MAXIMUM провело трибьют-шоу Black Шабаш

Программный директор MAXIMUM Андрей Андреев подчеркнул, что на протяжении своей долгой карьеры в хэви-метале Осборн обрел культовый статус не только на сцене, но и вне ее, превратившись в феномен мирового масштаба.

Оззи Осборн по-прежнему с нами: радио MAXIMUM провело трибьют-шоу Black Шабаш

На вечеринке была создана атмосфера, конгениальная творчеству и образу Оззи Осборна. Программа мероприятия включала не только исполнение признанных хитов, но и показ на большом экране уникальных архивных видео Осборна. Кроме того, присутствующие могли приобрести эксклюзивный мерч, а также принять участие в конкурсе на откусывание голов летучих мышей, сделанных из шоколада. Также на вечере присутствовал дух Оззи, созданный при помощи ИИ.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Канал RU.TV провел вечеринку в честь открытия нового телесезона Канал RU.TV провел вечеринку в честь открытия нового телесезона Читать дальше 3 октября 2025
Адам Драйвер и Энн Хэтэуэй снимутся в новом фильме Рона Ховарда Адам Драйвер и Энн Хэтэуэй снимутся в новом фильме Рона Ховарда Читать дальше 6 октября 2025
Джерард Батлер и Морена Баккарин прячутся в бункере в трейлере фильма «Гренландия: Миграция» Джерард Батлер и Морена Баккарин прячутся в бункере в трейлере фильма «Гренландия: Миграция» Читать дальше 6 октября 2025
Кассовые сборы «Битвы за битвой» достигли $100 млн Кассовые сборы «Битвы за битвой» достигли $100 млн Читать дальше 6 октября 2025
Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Читать дальше 3 октября 2025
Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк» Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк» Читать дальше 3 октября 2025
Netflix и BBC готовят многосерийный сиквел «Острых козырьков» Netflix и BBC готовят многосерийный сиквел «Острых козырьков» Читать дальше 3 октября 2025
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Читать дальше 2 октября 2025
Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Читать дальше 2 октября 2025
Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше