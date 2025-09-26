Оззи Осборн по-прежнему с нами: радио MAXIMUM провело трибьют-шоу Black Шабаш

Коллектив радио MAXIMUM организовал в московском баре Stereo People вечеринку Black Шабаш Maximum Ozzy, посвященную памяти великого рок-музыканта Оззи Осборна. MAXIMUM — крупнейшая рок-станция страны, прославляющая рок во всех его проявлениях.

Мероприятие было призвано объединить преданных фанатов Осборна и группы Black Sabbath. На этой музыке выросло уже не одно поколение как за рубежом, так и в России. Влияние Осборна трудно переоценить. Он вдохновил на творчество многих музыкантов, помог сформироваться русскому року, а также оставил отпечаток на MAXIMUM, ведь композиции Оззи регулярно звучат в эфире радиостанции.

Программный директор MAXIMUM Андрей Андреев подчеркнул, что на протяжении своей долгой карьеры в хэви-метале Осборн обрел культовый статус не только на сцене, но и вне ее, превратившись в феномен мирового масштаба.

На вечеринке была создана атмосфера, конгениальная творчеству и образу Оззи Осборна. Программа мероприятия включала не только исполнение признанных хитов, но и показ на большом экране уникальных архивных видео Осборна. Кроме того, присутствующие могли приобрести эксклюзивный мерч, а также принять участие в конкурсе на откусывание голов летучих мышей, сделанных из шоколада. Также на вечере присутствовал дух Оззи, созданный при помощи ИИ.