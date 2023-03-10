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Киноафиша Новости Отверженные Мелисса Баррера и Пол Мескал сбегают от мира в новом трейлере фильма «Кармен»

Отверженные Мелисса Баррера и Пол Мескал сбегают от мира в новом трейлере фильма «Кармен»

10 марта 2023 14:07
Отверженные Мелисса Баррера и Пол Мескал сбегают от мира в новом трейлере фильма «Кармен»

Фильм поставил хореограф «Черного лебедя».

Студия Sony Pictures Classics представила полноценный трейлер современной экранизации классической оперы «Кармен». Ведущие роли сыграли звезда франшизы «Крик» Мелисса Баррера и номинант на премию «Оскар» Пол Мескал («Солнце мое»).

В центре сюжета окажется Кармен (Баррера) — молодая и независимая женщина, вынужденная покинуть свой дом в мексиканской пустыне после смерти матери. Во время незаконного перехода через границу США она сталкивается с пограничником, который безжалостно убивает пару ее спутников. Все это происходит на глазах его напарника Эйдана (Мескал), страдающего от ПТСР. Парень заступается за Кармен, после чего им вместе приходится пуститься в бега. Они отправляются на север в сторону Лос-Анджелеса, надеясь найти там Масильду (Росси де Пальма), лучшую подругу покойной матери Кармен. Масильда владеет ночным клубом La Sombra — это святилище музыки и танцев. Именно там Кармен и Эйдан обретают желанное умиротворение. Меду ними вспыхивает настоящая любовь. Проблема в том, что счастье влюбленных хрупко, потому что полиция идет по их следу.

Постановщиком выступил хореограф «Черного лебедя» Бенжамен Мильпье — для него это режиссерский дебют. Адаптировали историю в формат полнометражного фильма сценаристы Александр Динеларис («Бердмэн»), Нило Круз («Дочь Кастро») и Лоик Баррере («Парнишка»). Также в фильме снялись Эльза Патаки, Николь Да Силва, Тара Морис, Ричард Бранкатисано, Бенедикт Харди, Каан Гульдур и Нико Самано.

Мировая премьера «Кармен» состоялась прошлой осенью в рамках международного кинофестиваля в Торонто. В мировой прокат фильм выйдет 21 апреля.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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