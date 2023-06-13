Отныне присуждать «Золотой глобус» будет новая организация

Портал Collider сообщил о том, что компании Dick Clark Productions и Elridge выкупили у Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) все активы и права на проведение премии «Золотой глобус». По завершении сделки HFPA утратит свой функционал и будет распущена.

В связи с данным событием организаторы премии опубликовали новое заявление, в котором объявили, что 81-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоится 7 января 2024 года. Однако из-за завершения долгосрочного контракта с телеканалом NBC мероприятие пока что не имеет официального партнера, который займется его трансляцией на телевидении и в сети. В настоящее время новые владельцы «Золотого глобуса» ведут переговоры с различными площадками, чтобы решить этот вопрос.

За последние годы HFPA оказалась втянута в целый ряд скандалов, серьезно подкосивших репутацию организации. Ассоциация не раз подвергалась критике за отсутствие расового и этнического разнообразия в своих рядах. Кроме того, ранее судейский состав «Золотого глобуса» был обвинен в нарушении профессиональной этики и коррупции из-за принятия щедрых подарков от крупных голливудских студий. Наконец, в 2018 году Брендан Фрейзер обвинил президента HFPA Филипа Берка в сексуальных домогательствах, что также вызвало широкий общественный резонанс.

В результате «Золотой глобус» утратил былую популярность и престиж. Последнюю церемонию вручения премии посмотрело рекордно низкое число зрителей — лишь 6,3 млн человек.