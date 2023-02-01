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Киноафиша Новости От уборки улиц до обложки модных журналов: вышел новый трейлер фильма «Юра дворник»

От уборки улиц до обложки модных журналов: вышел новый трейлер фильма «Юра дворник»

1 февраля 2023 13:38
От уборки улиц до обложки модных журналов: вышел новый трейлер фильма «Юра дворник»

Премьера картины, основанной на реальной истории дворника, прославившегося на всю Россию, выйдет на экраны в конце апреля.

Кинокомпания «Каропрокат» выпустила расширенный трейлер комедийного фильма «Юра дворник». Центральные роли в картине сыграли Денис Власенко («Закрыть гештальт»), Антон Кузнецов («Медиатор»), Гоша Куценко («Со мною вот что происходит»), Татьяна Догилева («Вампиры средней полосы») и Ида Галич («Монастырь»).

Фильм основан на реальной истории дворника Юрия Ветлугина из Уфы, который прославился на всю Россию благодаря модельной внешности и сходству с Мэттью МакКонахи. В центре истории — талантливый фотограф Рома (Власенко). Оставшись без работы в Москве, герой решает вернуться в родную Уфу. Там он знакомится с вечно оптимистичным и несколько наивным дворником Юрой (Кузнецов), попавшем в большие долги из-за мошенников. Желая помочь бедолаге, герой устраивает Юре модную фотосессию и с помощью фотошопа помещает его изображение на обложку глянцевого журнала. Однако неожиданно для самого Ромы снимок становится главной сенсацией интернета и превращает дворника в настоящую звезду.

Постановщиком картины выступил Виталий Дудка, наиболее известный по своей работе над альманахом триллеров «Кто там?». Съемки фильма проходили как в самой Уфе, где и произошла реальная история Ветлугина, так и в Москве. Ради работы над ролью Кузнецову не только пришлось похудеть на 7 кг, но и постоянно носить сложный грим, нанесение которого каждый раз занимало у команды 2,5 часа.

«Юра дворник» выйдет на российские экраны 27 апреля 2023 года.

Фото: «Каропрокат»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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