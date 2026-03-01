Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7

От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7

1 марта 2026 10:20
От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7

Самое то, чтобы развлечь себя на пару вечеров.

Представьте мир, где боги и люди живут бок о бок. Боги аниме, боги геймеров, боги всего на свете — самый настоящий косплей-конвент. И вот однажды печать, сдерживающая демонов, разлетается вдребезги. Орда монстров вырывается на свободу, а боги внезапно понимают, что оружие держать в руках они умеют, мягко говоря, не очень.

«Божества Идатэн в мирном поколении» — это аниме, у которого каждая серия держит планку выше 7,7 на IMDb. Серьёзно, пробегитесь по списку: 7.8, 7.7, 8.5, 8.1, 8.2, 8.1, 8.4, 8.8, 7.8, 8.2, 8.4. Ни одной провальной серии. И это при том, что проект прошёл мимо массового зрителя практически незамеченным, хотя отвечает за исекай студия MAPPA.

Те самые ребята, что подарили нам «Атаку Титанов» (финальные сезоны), «Магическую битву» и «Человека с бензопилой». По уровню абсурда и энергетике «Идатэн» часто сравнивают с «Дандадан» — если вам зашло одно, второе должно залететь с тем же свистом.

От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7

Кратко о сюжете: мирное поколение богов, выросшее после великой битвы, понятия не имеет, как воевать. Они умеют жить в гармонии, пить чай и, кажется, всё. Теперь же героям приходится вспоминать забытые навыки, превращаясь в бойцов.

Каждый бог получает уникальный стиль: один швыряется молниями из игровых контроллеров, другой стреляет лучами любви, третий превращает демонов в безобидных гламурных котиков с помощью магической пасты.

Экшен здесь не останавливается ни на минуту. Школьники втягиваются в боевой турнир, превращаются в божеств и разносят врагов в хлам. Визуал — на уровне лучших работ MAPPA. И при всём при этом аниме успевает быть смешным, абсурдным и неожиданно глубоким, когда речь заходит о цене силы и ответственности.

Единственный минус в том, что продолжения нет. И, скорее всего, не будет. Аниме изначально создавалось как реклама манхвы (корейского комикса), и свою задачу выполнило. Так что если после финала захочется ещё — добро пожаловать в первоисточник.

Ранее мы писали: Стало только хуже: чем новая версия «Убить Билла» отличается от старой – и вот это ждали 20 лет?

Фото: Кадр из аниме«Божества Идатэн в мирном поколении»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Читать дальше 2 марта 2026
«У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) «У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) Читать дальше 1 марта 2026
«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном «Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном Читать дальше 1 марта 2026
На Сон Джин-Ву из «Соло прокачки» дети до 16 лет больше не посмотрят: РКН готовит новый аниме-запрет На Сон Джин-Ву из «Соло прокачки» дети до 16 лет больше не посмотрят: РКН готовит новый аниме-запрет Читать дальше 27 февраля 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше