От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7

Представьте мир, где боги и люди живут бок о бок. Боги аниме, боги геймеров, боги всего на свете — самый настоящий косплей-конвент. И вот однажды печать, сдерживающая демонов, разлетается вдребезги. Орда монстров вырывается на свободу, а боги внезапно понимают, что оружие держать в руках они умеют, мягко говоря, не очень.

«Божества Идатэн в мирном поколении» — это аниме, у которого каждая серия держит планку выше 7,7 на IMDb. Серьёзно, пробегитесь по списку: 7.8, 7.7, 8.5, 8.1, 8.2, 8.1, 8.4, 8.8, 7.8, 8.2, 8.4. Ни одной провальной серии. И это при том, что проект прошёл мимо массового зрителя практически незамеченным, хотя отвечает за исекай студия MAPPA.

Те самые ребята, что подарили нам «Атаку Титанов» (финальные сезоны), «Магическую битву» и «Человека с бензопилой». По уровню абсурда и энергетике «Идатэн» часто сравнивают с «Дандадан» — если вам зашло одно, второе должно залететь с тем же свистом.

Кратко о сюжете: мирное поколение богов, выросшее после великой битвы, понятия не имеет, как воевать. Они умеют жить в гармонии, пить чай и, кажется, всё. Теперь же героям приходится вспоминать забытые навыки, превращаясь в бойцов.

Каждый бог получает уникальный стиль: один швыряется молниями из игровых контроллеров, другой стреляет лучами любви, третий превращает демонов в безобидных гламурных котиков с помощью магической пасты.

Экшен здесь не останавливается ни на минуту. Школьники втягиваются в боевой турнир, превращаются в божеств и разносят врагов в хлам. Визуал — на уровне лучших работ MAPPA. И при всём при этом аниме успевает быть смешным, абсурдным и неожиданно глубоким, когда речь заходит о цене силы и ответственности.

Единственный минус в том, что продолжения нет. И, скорее всего, не будет. Аниме изначально создавалось как реклама манхвы (корейского комикса), и свою задачу выполнило. Так что если после финала захочется ещё — добро пожаловать в первоисточник.

