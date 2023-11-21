Основано на реальной трагедии: выходит сериал «Сама виновата?» о Маргарите Грачевой

Кто такая Маргарита Грачева

Сложно представить человека, который до сих пор не знает историю стойкости простой женщины из Серпухова — Маргариты Грачевой. В возрасте 20 лет она вышла замуж за Дмитрия Грачева, год спустя у них появился первый сын, а еще через год — второй. Они выглядели идеальной красивой семьей, и ничего не предвещало беды. Но стоило девушке выйти на работу после декрета, как она внезапно познакомилась с темной стороной супруга, которую он раньше скрывал. Подозревая Маргариту в изменах, Дмитрий стал морально подавлять ее и совершать мелкие, но странные и неприятные поступки. Тем не менее она ему не изменяла, а он не применял физическое насилие, поэтому никто не ожидал, что все это ведет к трагедии.

Отношения стремительно портились, возможности все исправить попросту не было из-за неадекватного поведения супруга. Рите ничего не оставалось, кроме как смириться и подать на развод, а Дмитрий тем временем даже согласился переехать в другую квартиру. Затем, осенью 2017 года, одна из обычных встреч по делам общей семьи обернулась для Риты похищением: Дмитрий отвез ее в лес и угрожал ножом. Девушка обратилась к участковому за защитой, но на семейное насилие, как обычно, попросту закрыли глаза.

Почувствовав безнаказанность, месяц спустя Дмитрий вновь похитил Риту, и на этот раз угрозами дело не ограничилось — он отрубил ей кисти. Все это было тщательно спланировано, мужчина точно знал, как нужно сделать жгуты, сколько по времени держать, и сам же отвез ее в больницу, по дороге откровенно веселясь от происходящего.

О чем сериал

Удивительно, но и после такого ее бывший муж мог остаться без наказания. Но мать Маргариты предала это дело огласке, и ни одно СМИ не осталось равнодушным к этой чудовищной истории. Дмитрий Грачев и участковый, который не предпринял ничего для защиты девушки, оказались под следствием. Однако Маргарита не стала жить одной лишь местью и ожиданием, когда все понесут наказание. Она училась заново жить с протезом с одной стороны и восстанавливала другую руку, которую чудом удалось пришить (операция длилась 9 часов!). По словам Грачевой, ей не хотелось просто возвращаться к работе маркетологом, она понимала, что может что-то изменить и обратить внимание масс на серьезность проблемы домашнего насилия.

Так, девушка стала активно принимать участие в шоу и написала книгу «Счастлива без рук». В ней Маргарита подробно изложила историю своей жизни, которая начиналась как сказка о любви, а закончилась как фильм ужасов. В марте 2022 года стало известно, что Сарик Андреасян экранизирует книгу.

Главную героиню сыграла молодая актриса Анна Глаубэ, которая не так давно призналась, что эмоционально было очень тяжело воплотить образ Маргариты и пройти ее путь, пусть даже это и было «в кино». Дмитрия же сыграл Игорь Царегородцев, а Ольга Кабо исполнила роль матери Маргариты. Также в касте заявлены такие актеры, как Дмитрий Власкин, Мария Миронова, Ольга Тумайкина и другие.

Стоит ли смотреть

История Маргариты Грачевой пугает похлеще любого фильма ужасов. Не важно, видели ли вы только новости несколько лет назад, посмотрели шоу с Ритой или прочли ее книгу — знакомство с ее судьбой, — это в любом случае дискомфортно и жутко до дрожи. В формате сериала это будет еще более проникновенный, захватывающий и ужасающий опыт, который тем не менее нужен обществу.

В свое время мнения людей сильно разделились. Одни до слез жалели Риту, другие осуждали и считали, что она сама виновата. Сериал, неслучайно выбравший такое название, а не книжное, возможно, раз и навсегда поставит точку в этом вопросе. Сама Маргарита постоянно консультировала съемочную группу и следила, чтобы сериал получился максимально достоверным.

Все 7 эпизодов выйдут на Иви 23 ноября.

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