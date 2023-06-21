Оригинальные сериалы HBO могут отправиться на Netflix

По информации Deadline, корпорация Warner Bros. Discovery приняла решение продать права на трансляцию части проектов телеканала HBO конкурирующему с ним стриминговому сервису Netflix. Если сделка увенчается успехом, то проекты HBO будут показаны на платформе-конкуренте канала впервые за десятилетие.

Инсайдеры сообщили, что этот шаг был обоснован исключительно финансовыми соображениями. Многие давние сотрудники HBO высказались против него, но руководство канала не прониклось их доводами. На данный момент сделка не еще закрыта.

Ожидается, что первым проектом, вошедшим в сделку, станет комедийный сериал «Белая ворона» (2016–2021), транслировавшийся на HBO на протяжении пяти сезонов. Это и другие шоу будут переданы Netflix на не эксклюзивной основе, что означает, что они также продолжат быть доступны к просмотру на HBO, сервисе Max и других платформах.

Нынешний генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав еще во времена вступления в должность заявил, что что готов отказаться от эксклюзивности проектов студии и начать распространять их на других площадках ради увеличения прибыли. В качестве части этой стратегии в начале года компания добавила несколько своих сериалов, например, «Мир Дикого Запада», на бесплатные платформы Roku и Tubi. Но продажа прав на трансляцию шоу Netflix является по-настоящему радикальным шагом для современного стримингового рынка и может ознаменовать собой серьезные изменения во всей сфере стратегий распространения премиального контента.

Представители Netflix и HBO отказалась комментировать эти сведения.