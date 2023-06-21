Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Оригинальные сериалы HBO могут отправиться на Netflix

Оригинальные сериалы HBO могут отправиться на Netflix

21 июня 2023 14:48
Оригинальные сериалы HBO могут отправиться на Netflix

Канал планирует продать одному из своих крупнейших конкурентов права на трансляцию ради увеличения прибыли.

По информации Deadline, корпорация Warner Bros. Discovery приняла решение продать права на трансляцию части проектов телеканала HBO конкурирующему с ним стриминговому сервису Netflix. Если сделка увенчается успехом, то проекты HBO будут показаны на платформе-конкуренте канала впервые за десятилетие.

Инсайдеры сообщили, что этот шаг был обоснован исключительно финансовыми соображениями. Многие давние сотрудники HBO высказались против него, но руководство канала не прониклось их доводами. На данный момент сделка не еще закрыта.

Ожидается, что первым проектом, вошедшим в сделку, станет комедийный сериал «Белая ворона» (2016–2021), транслировавшийся на HBO на протяжении пяти сезонов. Это и другие шоу будут переданы Netflix на не эксклюзивной основе, что означает, что они также продолжат быть доступны к просмотру на HBO, сервисе Max и других платформах.

Нынешний генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав еще во времена вступления в должность заявил, что что готов отказаться от эксклюзивности проектов студии и начать распространять их на других площадках ради увеличения прибыли. В качестве части этой стратегии в начале года компания добавила несколько своих сериалов, например, «Мир Дикого Запада», на бесплатные платформы Roku и Tubi. Но продажа прав на трансляцию шоу Netflix является по-настоящему радикальным шагом для современного стримингового рынка и может ознаменовать собой серьезные изменения во всей сфере стратегий распространения премиального контента.

Представители Netflix и HBO отказалась комментировать эти сведения.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Читать далее 21 июня 2023
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Читать далее 22 июня 2023
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Читать далее 21 июня 2023
Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь» Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь» Читать далее 20 июня 2023
Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel Скруллы, Крии и другие: гид по инопланетным расам Marvel Читать далее 20 июня 2023
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Читать далее 21 июня 2023
Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Читать далее 21 июня 2023
Экс-мжор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Экс-мжор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Читать далее 22 июня 2023
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Читать далее 22 июня 2023
«Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым «Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым Читать далее 21 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше