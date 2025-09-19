Организаторы премии «Звезды Хайпа» раскрыли концепцию церемонии

12 ноября на московской LIVE АРЕНЕ пройдет грандиозное мероприятие в сфере отечественного шоу-бизнеса — церемония вручения премии «Звезды Хайпа». Организацией мероприятия занимается «Русская Медиагруппа», которая обещает масштабное действо с потрясающими декорациями.

Стало известно, что на сцене будет возведен целой квартал из многоэтажных домов. При этом за каждым окном будет происходить нечто уникальное: люди сходятся и расходятся, вступают в брак, заводят детей. На лавочках у подъезда будут сидеть бабушки, возящиеся со внуками и внучками и порицающие слишком откровенные наряды проходящих мимо девушек. Дворники следят за порядком во дворе, курьеры доставляют еду и другие вещи. Но все перечисленные люди будут воплощены в рамках шоу знаменитостями! Можно будет почувствовать, каково это, когда твои соседи — суперзвезды. Столь же насыщенным будут события на ковровой дорожке. Там будут построены рестораны, магазины и офисные здания.

Важно отметить, что на церемонии не будет привычных номинаций и пауз с участием ведущих. Нет, события будут идти своим чередом, как это происходит и в реальной жизни. Объявление победителей будет органично встроено в «будничную» жизнь этого «обыкновенного» столичного квартала.