Ольга Куриленко снимется в научно-фантастическом боевике о мире, захваченном вирусом

Согласно Variety, звезда «Кванта милосердия» и «Черной Вдовы» Ольга Куриленко получила ведущую роль в научно-фантастическом боевике Unify. Постановкой ленты займется режиссер хоррора «Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс.

Действие развернется в антиутопическом будущем, а в центре повествование окажется одинокая мать-беженка Анастасия (Куриленко), разыскивающая своего потерянного сына. Помогать ей будет загадочная Ева, которая является ключом к спасению населения в войне против биологического искусственного разума, захватившего планету с помощью вируса. Главная героиня соглашается сопроводить свою новую знакомую в безопасное место, но враг насылает на них технологически усовершенствованных людей. Охотники решительно настроены помещать человечеству вырваться из-под контроля ИИ.

Сценарий на основе идеи Хопкинса написали Чарли Макферсон и Дженни Грюнер. В производство вовлечены продюсеры из студий BoxFly и Ostara Pictures. Права на фильм приобрела компания Myriad. Вскоре проект будет представлен потенциальным прокатчикам на европейском кинорынке, который пройдет параллельно с 73-м Берлинским международным кинофестивалем. Съемки стартуют в октябре этого года.