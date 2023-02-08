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Киноафиша Новости Ольга Куриленко снимется в научно-фантастическом боевике о мире, захваченном вирусом

Ольга Куриленко снимется в научно-фантастическом боевике о мире, захваченном вирусом

8 февраля 2023 14:58
Ольга Куриленко снимется в научно-фантастическом боевике о мире, захваченном вирусом

Актриса сыграет мать, которая пытается найти своего сына в антиутопическом будущем.

Согласно Variety, звезда «Кванта милосердия» и «Черной Вдовы» Ольга Куриленко получила ведущую роль в научно-фантастическом боевике Unify. Постановкой ленты займется режиссер хоррора «Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс.

Действие развернется в антиутопическом будущем, а в центре повествование окажется одинокая мать-беженка Анастасия (Куриленко), разыскивающая своего потерянного сына. Помогать ей будет загадочная Ева, которая является ключом к спасению населения в войне против биологического искусственного разума, захватившего планету с помощью вируса. Главная героиня соглашается сопроводить свою новую знакомую в безопасное место, но враг насылает на них технологически усовершенствованных людей. Охотники решительно настроены помещать человечеству вырваться из-под контроля ИИ.

Сценарий на основе идеи Хопкинса написали Чарли Макферсон и Дженни Грюнер. В производство вовлечены продюсеры из студий BoxFly и Ostara Pictures. Права на фильм приобрела компания Myriad. Вскоре проект будет представлен потенциальным прокатчикам на европейском кинорынке, который пройдет параллельно с 73-м Берлинским международным кинофестивалем. Съемки стартуют в октябре этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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