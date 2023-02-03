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Киноафиша Новости Октавия Спенсер, Джозеф Гордон-Левитт и Люси Лью снимутся в научно-фантастической комедии

Октавия Спенсер, Джозеф Гордон-Левитт и Люси Лью снимутся в научно-фантастической комедии

3 февраля 2023 15:03
Октавия Спенсер, Джозеф Гордон-Левитт и Люси Лью снимутся в научно-фантастической комедии

Фильм от продюсеров «Все везде и сразу» и «Зверей дикого Юга».

Обладательница премии «Оскар» Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета») и Люси Лью («Ангелы Чарли») возглавили каст нового многообещающего проекта. По сведениям Deadline, артисты сыграют в научно-фантастической комедии «Никто и нигде» (Nobody Nothing Nowhere). Сейчас права на предстоящий фильм продаются прокатчикам на европейском кинорынке.

В центре сюжета окажется Рут, одна из группы так называемых нелюдей — это человекоподобные существа, созданные с одной единственной целью. Их задача состоит в том, чтобы заполнять пробелы в мире мягкосердечного парня по имени Дэйв — он единственный человек, который действительно существует на Земле. В какой-то момент Рут все это надоедает, и она решает прожить жизнь, так как ей хочется.

Фильм будет снят по сценарию из знаменитого голливудского «Черного списка» за 2018 год. Постановкой займутся авторы оригинального текста Рейчел Вольтер и Алекс Хьюстон Фишер. Независимые кинематографисты ранее вместе сняли 40-минутную короткометражку «Снежные бонги через Северную звезду». Фишер также самостоятельно сняла инди-комедию об инопланетном вторжении «Спаси себя сам!». Производством занимаются номинированные на премию «Оскар» продюсеры «Зверей дикого Юга» Джош Пенн и Майкл Готтвальд, а также Эллисон Роуз Картер, работавшая над суперхитом «Все везде и сразу».

Съемки «Никто и нигде» пройдут летом этого года.

Фото: Apple/Sam Jones/Sophy Holland
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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