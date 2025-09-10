Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек»

Меню
10 сентября 2025 12:30
Ужастик в духе южной готики, в котором затрагиваются этические проблемы.

Кинопрокатная компания World Pictures выпустила дублированный трейлер мистического фильма ужасов «Песочный человек», который стартует в российских кинотеатрах 16 октября.

По сюжету девушка Анна (Уитни Пик) после смерти родителей в автокатастрофе переезжает из Бруклина в провинциальный городок, где ей предстоит жить со слепой бабушкой (С. Ипейта Меркерсон). Девушка узнает, что в этих краях бытует легенда о страшном и жестоком Песочном человеке (Бен Бладон), который через сновидения мстит тем людям, которые совершают дурные поступки. Этот дух связан со старинным деревом, на коре которого каждый, кто подвергся издевкам, может написать имя своего обидчика, чтобы добиться возмездия.

На новом месте Анна знакомится с местными ровесниками и пытается влиться в их круг, но трагическое происшествие вовлекает ее в череду сверхъестественных событий. Последствия жестокости влияют не только на виновных, но и на окружающих, что побуждает задуматься о границах ответственности, проблеме выбора и оправданности мести.

В основу фильма лег графический роман Элисы Виктории под названием Mr. Sandman. Над сценарием Виктория работала с Майклом Талли, тогда как режиссером выступает Колин Тилли.

Фото: World Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
