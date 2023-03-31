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Киноафиша Новости Официально: мировая премьера «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе состоится в Каннах

Официально: мировая премьера «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе состоится в Каннах

31 марта 2023 14:46
Официально: мировая премьера «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе состоится в Каннах

Оглашена точная дата.

Мировая премьера масштабного вестерна Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» состоится в рамках 76-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая. Информацию подтвердили организаторы киносмотра, огласив конкретный день — показ фильма состоится 20 мая в Большом театре братьев Люмьер. Пока неясно, будет ли новая картина Скорсезе участвовать в конкурсной программе. Об этом станет известно в середине апреля в ходе публичной пресс-конференции.

В основной актерский состав картины вошли Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер, Лили Гладстоун, Джон Литгоу и Скотт Шеперд. Сценарий на основе одноименного романа Дэвида Гранна написал обладатель премии «Оскар» Эрик Рот («Форрест Гамп»).

Действие развернется в начале XX века. Центральный персонаж — агент ФБР Том Уайт (Племонс), которому Бюро поручает расследовать серию убийств индейцев из племени осейдж, на чьей земле, как оказалось, сосредоточены большие залежи нефти. Главными подозреваемыми становятся влиятельный фермер Уильям Хейл (Де Ниро) и его племянник Эрнест Беркхарт (ДиКаприо), разрывающийся между своей возлюбленной Молли (Гладстоун) и долгом перед семьей.

Кинотеатральным релизом «Убийц цветочной луны» займется студия Paramount Pictures — широкий прокат начнется 20 октября. В дальнейшем фильм выйдет на стрим-сервисе Apple TV+.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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